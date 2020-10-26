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جنوب إفريقيا تسجل 1834 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 715868 مصابًا والوفيات 18968 شخصًا

سجلت جمهورية جنوب إفريقيا 1834 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و53 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 715 ألفًا و868 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 18 ألفًا و968 حالة وفاة.

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جنوب إفريقيا تسجل 1834 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة
سبق

سجلت جمهورية جنوب إفريقيا 1834 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و53 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 715 ألفًا و868 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 18 ألفًا و968 حالة وفاة.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
01:12 AM

جنوب إفريقيا تسجل 1834 إصابة جديدة بكورونا و53 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 715868 مصابًا والوفيات 18968 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت جمهورية جنوب إفريقيا 1834 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و53 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 715 ألفًا و868 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 18 ألفًا و968 حالة وفاة.

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