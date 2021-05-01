بعد نحو 20 يوماً من موافقته عليه .. البرلمان الصومالي يلغي تمديد رئاسة "فرماجو"
التحرك يهدف إلى نزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة
وافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع، اليوم (السبت)، على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين، التي أثارت جدلاً بعد الموافقة عليها في 12 من شهر أبريل الماضي، في خطوة قد تنزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة مقديشو.
ونقل التلفزيون الصومالي في بث مباشر عملية التصويت التي جاءت بعد وقت قصير من خطاب ألقاه الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو أمام البرلمان، طالب فيه من رئيس وزرائه اتخاذ
بعد نحو 20 يوماً من موافقته عليه .. البرلمان الصومالي يلغي تمديد رئاسة "فرماجو"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-05-01
وافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع، اليوم (السبت)، على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين، التي أثارت جدلاً بعد الموافقة عليها في 12 من شهر أبريل الماضي، في خطوة قد تنزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة مقديشو.
ونقل التلفزيون الصومالي في بث مباشر عملية التصويت التي جاءت بعد وقت قصير من خطاب ألقاه الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو أمام البرلمان، طالب فيه من رئيس وزرائه اتخاذ
الاستعدادات للانتخابات، وفقاً لـ"رويترز".
01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
04:13 PM
بعد نحو 20 يوماً من موافقته عليه .. البرلمان الصومالي يلغي تمديد رئاسة "فرماجو"
وافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع، اليوم (السبت)، على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين، التي أثارت جدلاً بعد الموافقة عليها في 12 من شهر أبريل الماضي، في خطوة قد تنزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة مقديشو.
ونقل التلفزيون الصومالي في بث مباشر عملية التصويت التي جاءت بعد وقت قصير من خطاب ألقاه الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو أمام البرلمان، طالب فيه من رئيس وزرائه اتخاذ