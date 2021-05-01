بعد نحو 20 يوماً من موافقته عليه .. البرلمان الصومالي يلغي تمديد رئاسة "فرماجو"

التحرك يهدف إلى نزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة

وافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع، اليوم (السبت)، على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين، التي أثارت جدلاً بعد الموافقة عليها في 12 من شهر أبريل الماضي، في خطوة قد تنزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة مقديشو.

ونقل التلفزيون الصومالي في بث مباشر عملية التصويت التي جاءت بعد وقت قصير من خطاب ألقاه الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو أمام البرلمان، طالب فيه من رئيس وزرائه اتخاذ

الاستعدادات للانتخابات، وفقاً لـ"رويترز".