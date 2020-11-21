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سرعة الرياح تُوقف حركة الملاحة بميناء جدة الإسلامي

تسببت في تدني مستوى الرؤية الأفقية

أوقف ميناء جدة الإسلامي -قبل قليل- حركة الملاحة البحرية بالـميناء؛ بسبب سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الأفقية.

وذكر حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ‏إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت شهود العديد من مناطق المملكة رياح مثيرة للأتربة وتدني مستوى الرؤية، ومن ضمنها منطقة مكة المكرمة.

ميناء جدة الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سرعة الرياح تُوقف حركة الملاحة بميناء جدة الإسلامي
سبق

أوقف ميناء جدة الإسلامي -قبل قليل- حركة الملاحة البحرية بالـميناء؛ بسبب سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الأفقية.

وذكر حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ‏إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت شهود العديد من مناطق المملكة رياح مثيرة للأتربة وتدني مستوى الرؤية، ومن ضمنها منطقة مكة المكرمة.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
12:55 AM

سرعة الرياح تُوقف حركة الملاحة بميناء جدة الإسلامي

تسببت في تدني مستوى الرؤية الأفقية

A A A
سعود الدعجاني - جدة
0
572

أوقف ميناء جدة الإسلامي -قبل قليل- حركة الملاحة البحرية بالـميناء؛ بسبب سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الأفقية.

وذكر حساب موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ‏إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت شهود العديد من مناطق المملكة رياح مثيرة للأتربة وتدني مستوى الرؤية، ومن ضمنها منطقة مكة المكرمة.

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