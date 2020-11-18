شاهد .. إغلاق متجرين ومستودع مُخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية شمالي الطائف

أحدها من دون موظف للكشف عن درجة حرارة الزبائن للحد من انتشار فيروس كورونا

عاقبت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" متجرًا بالإغلاق، وذلك بسبب عدم وجود موظف يتولى الكشف على زبائن المتجر عبر مقياس الحرارة ضمن الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بخلاف ما تم رصده داخل المتجر من مخالفات صحية، فيما أعدت محضرًا بذلك تمهيدًا لإصدار الغرامة المنصوص عليها وفقًا للتعليمات في هذا الشأن.

كما قامت "بلدية شمال الطائف الفرعية" وعن طريق مراقبيها بجولة رقابية مكثفة على الأنشطة التجارية والغذائية لمتابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى من فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء ذلك أغلقت متجرًا ثانيًا يعرض للبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم إغلاق مستودع تمويني مُخالف للاشتراطات البلدية، ويعرض للبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ، بخلاف ما تم ضبطه من مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية وعدم التقيد بها.