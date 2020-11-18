النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. إغلاق متجرين ومستودع مُخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية شمالي الطائف

أحدها من دون موظف للكشف عن درجة حرارة الزبائن للحد من انتشار فيروس كورونا

عاقبت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" متجرًا بالإغلاق، وذلك بسبب عدم وجود موظف يتولى الكشف على زبائن المتجر عبر مقياس الحرارة ضمن الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بخلاف ما تم رصده داخل المتجر من مخالفات صحية، فيما أعدت محضرًا بذلك تمهيدًا لإصدار الغرامة المنصوص عليها وفقًا للتعليمات في هذا الشأن.

كما قامت "بلدية شمال الطائف الفرعية" وعن طريق مراقبيها بجولة رقابية مكثفة على الأنشطة التجارية والغذائية لمتابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى من فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء ذلك أغلقت متجرًا ثانيًا يعرض للبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم إغلاق مستودع تمويني مُخالف للاشتراطات البلدية، ويعرض للبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ، بخلاف ما تم ضبطه من مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية وعدم التقيد بها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. إغلاق متجرين ومستودع مُخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية شمالي الطائف
سبق

عاقبت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" متجرًا بالإغلاق، وذلك بسبب عدم وجود موظف يتولى الكشف على زبائن المتجر عبر مقياس الحرارة ضمن الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بخلاف ما تم رصده داخل المتجر من مخالفات صحية، فيما أعدت محضرًا بذلك تمهيدًا لإصدار الغرامة المنصوص عليها وفقًا للتعليمات في هذا الشأن.

كما قامت "بلدية شمال الطائف الفرعية" وعن طريق مراقبيها بجولة رقابية مكثفة على الأنشطة التجارية والغذائية لمتابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى من فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء ذلك أغلقت متجرًا ثانيًا يعرض للبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم إغلاق مستودع تمويني مُخالف للاشتراطات البلدية، ويعرض للبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ، بخلاف ما تم ضبطه من مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية وعدم التقيد بها.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
11:46 PM

شاهد .. إغلاق متجرين ومستودع مُخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية شمالي الطائف

أحدها من دون موظف للكشف عن درجة حرارة الزبائن للحد من انتشار فيروس كورونا

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
515

عاقبت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شمال الفرعية" متجرًا بالإغلاق، وذلك بسبب عدم وجود موظف يتولى الكشف على زبائن المتجر عبر مقياس الحرارة ضمن الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بخلاف ما تم رصده داخل المتجر من مخالفات صحية، فيما أعدت محضرًا بذلك تمهيدًا لإصدار الغرامة المنصوص عليها وفقًا للتعليمات في هذا الشأن.

كما قامت "بلدية شمال الطائف الفرعية" وعن طريق مراقبيها بجولة رقابية مكثفة على الأنشطة التجارية والغذائية لمتابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى من فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء ذلك أغلقت متجرًا ثانيًا يعرض للبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، كما تم إغلاق مستودع تمويني مُخالف للاشتراطات البلدية، ويعرض للبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ، بخلاف ما تم ضبطه من مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية وعدم التقيد بها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,929
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,114
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,531
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,383

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة