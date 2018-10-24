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تجارة الشمالية تنفّذ 854 جولة رقابية وتباشر 300 وبلاغين

للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر أكتوبر 854 جولة رقابية وباشرت 300 وبلاغين.

وأوضح المدير العام لوزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز؛ أن الجولات شملت المنشآت التجارية، والأسواق المركزية، وجميع منافذ البيع؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، داعياً عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".

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تجارة الشمالية تنفّذ 854 جولة رقابية وتباشر 300 وبلاغين
سبق

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر أكتوبر 854 جولة رقابية وباشرت 300 وبلاغين.

وأوضح المدير العام لوزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز؛ أن الجولات شملت المنشآت التجارية، والأسواق المركزية، وجميع منافذ البيع؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، داعياً عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
11:39 AM

تجارة الشمالية تنفّذ 854 جولة رقابية وتباشر 300 وبلاغين

للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر أكتوبر 854 جولة رقابية وباشرت 300 وبلاغين.

وأوضح المدير العام لوزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز؛ أن الجولات شملت المنشآت التجارية، والأسواق المركزية، وجميع منافذ البيع؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، داعياً عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,517
201,250 سيارة ..

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