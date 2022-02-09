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مذكرة تعاون بين "موارد الرياض" و"شراكة" لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

تستهدف تبادل الزيارات والخبرات بين الجانبَيْن لتحقيق التطوير الذاتي

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم الأربعاء مذكرة تعاون مع جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة" لخدمة جميع الفئات التابعة للجهتين.

وقَّع الاتفاقية من الجانبَيْن المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، ورئيس مجلس إدارة جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة" اللواء متقاعد عبدالعزيز بن عليان التمام.

وتنص بنود الاتفاقية على تأسيس وبناء برامج ومشاريع تخدم ذوي الإعاقة مبنية على احتياج فعلي، وإتاحة الفرصة للمستفيدين في الجهتين للاستفادة من البرامج والمشاريع المقدَّمة لهم، وتعزيز أواصر التعاون في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين الطرفين، بما يساعد في تحقيق التطوير الذاتي، وصولاً للتكامل في البرامج المختلفة لدى الجانبَيْن.

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مذكرة تعاون بين "موارد الرياض" و"شراكة" لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة
سبق

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم الأربعاء مذكرة تعاون مع جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة" لخدمة جميع الفئات التابعة للجهتين.

وقَّع الاتفاقية من الجانبَيْن المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، ورئيس مجلس إدارة جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة" اللواء متقاعد عبدالعزيز بن عليان التمام.

وتنص بنود الاتفاقية على تأسيس وبناء برامج ومشاريع تخدم ذوي الإعاقة مبنية على احتياج فعلي، وإتاحة الفرصة للمستفيدين في الجهتين للاستفادة من البرامج والمشاريع المقدَّمة لهم، وتعزيز أواصر التعاون في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين الطرفين، بما يساعد في تحقيق التطوير الذاتي، وصولاً للتكامل في البرامج المختلفة لدى الجانبَيْن.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
08:27 PM

مذكرة تعاون بين "موارد الرياض" و"شراكة" لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

تستهدف تبادل الزيارات والخبرات بين الجانبَيْن لتحقيق التطوير الذاتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض صباح اليوم الأربعاء مذكرة تعاون مع جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة" لخدمة جميع الفئات التابعة للجهتين.

وقَّع الاتفاقية من الجانبَيْن المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، ورئيس مجلس إدارة جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة" اللواء متقاعد عبدالعزيز بن عليان التمام.

وتنص بنود الاتفاقية على تأسيس وبناء برامج ومشاريع تخدم ذوي الإعاقة مبنية على احتياج فعلي، وإتاحة الفرصة للمستفيدين في الجهتين للاستفادة من البرامج والمشاريع المقدَّمة لهم، وتعزيز أواصر التعاون في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين الطرفين، بما يساعد في تحقيق التطوير الذاتي، وصولاً للتكامل في البرامج المختلفة لدى الجانبَيْن.

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04 فبراير
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