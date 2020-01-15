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بتنظيم من "فيفا".. انطلاق دورة الحكام الدولية في الرياض

انطلقت دورة الحكام الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالعاصمة الرياض، بحضور 39 حكماً، وحكماً مساعداً وتستمر لمدة 5 أيام.

وجاءت الدورة التي انطلقت، أمس، تحت إشراف فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام، وبحضور علي الطريفي المحاضر الدولي السعودي والمدرب الأرجنتيني "إليخو" المختص باللياقة البدنية.

وتقيم لجنة الحكام على هامش دورة الفيفا دورة مدربي اللياقية بالمناطق بمشاركة 14 مدرباً.

واستهلَّ رئيس اللجنة دورة الفيفا بالترحيب بالحكام المشاركين والمحاضرين والجهاز الفني والإداري للدورة، متمنياً الاستفادة الكبيرة من المحاضرين المتميزين.

وأكد "تريساكو" حرص اللجنة على محاولة الارتقاء بالمستوى الفني لجميع الحكام.

وسيجري الحكام اختبارات لياقية وتطبيقات عملية ونظرية وورش عمل؛ لمناقشة عدد من الحالات التحكيمية.

دورة الحكام الدولية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بتنظيم من "فيفا".. انطلاق دورة الحكام الدولية في الرياض
سبق

انطلقت دورة الحكام الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالعاصمة الرياض، بحضور 39 حكماً، وحكماً مساعداً وتستمر لمدة 5 أيام.

وجاءت الدورة التي انطلقت، أمس، تحت إشراف فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام، وبحضور علي الطريفي المحاضر الدولي السعودي والمدرب الأرجنتيني "إليخو" المختص باللياقة البدنية.

وتقيم لجنة الحكام على هامش دورة الفيفا دورة مدربي اللياقية بالمناطق بمشاركة 14 مدرباً.

واستهلَّ رئيس اللجنة دورة الفيفا بالترحيب بالحكام المشاركين والمحاضرين والجهاز الفني والإداري للدورة، متمنياً الاستفادة الكبيرة من المحاضرين المتميزين.

وأكد "تريساكو" حرص اللجنة على محاولة الارتقاء بالمستوى الفني لجميع الحكام.

وسيجري الحكام اختبارات لياقية وتطبيقات عملية ونظرية وورش عمل؛ لمناقشة عدد من الحالات التحكيمية.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
06:13 PM

بتنظيم من "فيفا".. انطلاق دورة الحكام الدولية في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت دورة الحكام الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالعاصمة الرياض، بحضور 39 حكماً، وحكماً مساعداً وتستمر لمدة 5 أيام.

وجاءت الدورة التي انطلقت، أمس، تحت إشراف فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام، وبحضور علي الطريفي المحاضر الدولي السعودي والمدرب الأرجنتيني "إليخو" المختص باللياقة البدنية.

وتقيم لجنة الحكام على هامش دورة الفيفا دورة مدربي اللياقية بالمناطق بمشاركة 14 مدرباً.

واستهلَّ رئيس اللجنة دورة الفيفا بالترحيب بالحكام المشاركين والمحاضرين والجهاز الفني والإداري للدورة، متمنياً الاستفادة الكبيرة من المحاضرين المتميزين.

وأكد "تريساكو" حرص اللجنة على محاولة الارتقاء بالمستوى الفني لجميع الحكام.

وسيجري الحكام اختبارات لياقية وتطبيقات عملية ونظرية وورش عمل؛ لمناقشة عدد من الحالات التحكيمية.

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