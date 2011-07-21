كورونا في فلسطين.. 115 إصابة جديدة وحالتا وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية، حالتي وفاة، و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و360 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.