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قطع في الرباط يغيب " كادش " التعاون عن الملاعب

أكدت أشعة الرنين المغناطيسي، التي أجريت للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، اليوم الأحد، عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الأمامي والجانبي، حسب ما أعلن اللاعب عبر حسابه الشخصي في «سناب شات».

وأشار كادش الذي تعرض إلى الإصابة في مباراة فريقه التي خسرها أمام الرائد 3-5 ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى حاجته إلى تدخل جراحي، وبرنامج تأهيلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قطع في الرباط يغيب " كادش " التعاون عن الملاعب
سبق

أكدت أشعة الرنين المغناطيسي، التي أجريت للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، اليوم الأحد، عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الأمامي والجانبي، حسب ما أعلن اللاعب عبر حسابه الشخصي في «سناب شات».

وأشار كادش الذي تعرض إلى الإصابة في مباراة فريقه التي خسرها أمام الرائد 3-5 ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى حاجته إلى تدخل جراحي، وبرنامج تأهيلي.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
09:23 PM

قطع في الرباط يغيب " كادش " التعاون عن الملاعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت أشعة الرنين المغناطيسي، التي أجريت للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، اليوم الأحد، عن إصابته بقطع جزئي في الرباط الأمامي والجانبي، حسب ما أعلن اللاعب عبر حسابه الشخصي في «سناب شات».

وأشار كادش الذي تعرض إلى الإصابة في مباراة فريقه التي خسرها أمام الرائد 3-5 ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى حاجته إلى تدخل جراحي، وبرنامج تأهيلي.

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