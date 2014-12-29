النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"زلاتان " يقترب من تمثيل السويد.. من جديد

قال يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي لكرة القدم، أن قرار عودة المهاجم المخضرم زالاتان إبراهيموفيتش لصفوف منتخب بلاده قيد الدراسة، مؤكداً أنه عقد جلسة مؤخراً مع اللاعب وأن الحوار بينهما مستمر.
وشدد أندرسون على كونه صاحب القرار الأخير في الأمر بصفته المدير الفني للفريق، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة " داجنيس نيهتير" السويدية، في عددها الصادر الثلاثاء.
وكان إبراهيموفيتش (39 عاماً) قد أكد في تصريحات سابقة منذ شهر، أنه يفتقد اللعب لمنتخب بلاده، مما أثار الكثير من التكهنات حول عودة وشيكة إلى المنتخب السويدي.

يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"زلاتان " يقترب من تمثيل السويد.. من جديد
سبق

قال يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي لكرة القدم، أن قرار عودة المهاجم المخضرم زالاتان إبراهيموفيتش لصفوف منتخب بلاده قيد الدراسة، مؤكداً أنه عقد جلسة مؤخراً مع اللاعب وأن الحوار بينهما مستمر.
وشدد أندرسون على كونه صاحب القرار الأخير في الأمر بصفته المدير الفني للفريق، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة " داجنيس نيهتير" السويدية، في عددها الصادر الثلاثاء.
وكان إبراهيموفيتش (39 عاماً) قد أكد في تصريحات سابقة منذ شهر، أنه يفتقد اللعب لمنتخب بلاده، مما أثار الكثير من التكهنات حول عودة وشيكة إلى المنتخب السويدي.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
08:45 PM

"زلاتان " يقترب من تمثيل السويد.. من جديد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
861

قال يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي لكرة القدم، أن قرار عودة المهاجم المخضرم زالاتان إبراهيموفيتش لصفوف منتخب بلاده قيد الدراسة، مؤكداً أنه عقد جلسة مؤخراً مع اللاعب وأن الحوار بينهما مستمر.
وشدد أندرسون على كونه صاحب القرار الأخير في الأمر بصفته المدير الفني للفريق، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة " داجنيس نيهتير" السويدية، في عددها الصادر الثلاثاء.
وكان إبراهيموفيتش (39 عاماً) قد أكد في تصريحات سابقة منذ شهر، أنه يفتقد اللعب لمنتخب بلاده، مما أثار الكثير من التكهنات حول عودة وشيكة إلى المنتخب السويدي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,920
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,742
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,169
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,394

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة