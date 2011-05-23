وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه "وللتوضيح الفطر الأسود موجود في الطبيعة، وفي حالات نادرة يتسبب في عدوى انتهازية في المصابين بأمراض شديدة، وليس له علاقة مباشرة بكوفيد-19".

نفى وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله مفرح عسيري، ما يشاع عن إصابات بالفطر الأسود مرتبطة بكوفيد-19، في مملكة البحرين.

"عسيري": ما يشاع حول إصابات بالفطر الأسود في البحرين غير صحيح سعود الدعجاني سبق 2021-05-23 نفى وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله مفرح عسيري، ما يشاع عن إصابات بالفطر الأسود مرتبطة بكوفيد-19، في مملكة البحرين. وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه "وللتوضيح الفطر الأسود موجود في الطبيعة، وفي حالات نادرة يتسبب في عدوى انتهازية في المصابين بأمراض شديدة، وليس له علاقة مباشرة بكوفيد-19".

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442 06:05 PM

"عسيري": ما يشاع حول إصابات بالفطر الأسود في البحرين غير صحيح هناك حالات نادرة تسبب العدوى وليس لها علاقة مباشرة بكورونا





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نفى وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله مفرح عسيري، ما يشاع عن إصابات بالفطر الأسود مرتبطة بكوفيد-19، في مملكة البحرين.

وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنه "وللتوضيح الفطر الأسود موجود في الطبيعة، وفي حالات نادرة يتسبب في عدوى انتهازية في المصابين بأمراض شديدة، وليس له علاقة مباشرة بكوفيد-19".