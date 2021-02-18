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متى يستقبل "البحر الأحمر" أول ضيوفه؟ رئيس المشروع التنفيذي يجيب

أكد أن هناك محادثات تجري مع "أهم الأسماء العالمية في مجال الفنادق"

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أن مشروع البحر الأحمر في السعودية سيستقبل أول ضيوفه بحلول نهاية 2022.

وقال "باغانو"، وفق "سكاي نيوز عربية": "طورنا مشروع البحر الأحمر وهو مشروع السياحة المتجددة الأكثر طموحاً في العالم.. وأود الإضافة أنه ما من أحد قد حاول تطوير مشروع مماثل من قبل".

وأضاف: أطلق الأمير محمد بن سلمان مشروع "كورال بلوم" وهي الرؤية التصميمية للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر.. هذا المشروع مستوحى من الشعاب المرجانية، وتحديداً تلك الموجودة بالبحر الأحمر.. ويملك هذا المشروع رمزية؛ لأنه يسلط الضوء على التزامنا بالشعاب المرجانية.

وأردف: "لا نزال في المسار الصحيح رغم التحديات التي واجهتنا بسبب كورونا.. تمكّنّا من الحفاظ على التقدم خلال هذه الفترة مع التركيز على الحفاظ على سلامة طاقم العمل بالإضافة إلى المقاولين والمتعاقدين معنا".

وتابع "باغانو": "لا نزال على استعداد لاستقبال أول ضيوفنا بحلول نهاية 2022..ونحن بانتظار مشروع كورال بلوم بحلول نهاية 2023".

وقال: "خلال سنة 2021 سنبدأ بتطوير الفنادق وقد وقعنا عقدين مؤخرا لبدء بناء الفنادق على إحدى الجزر".

وقد كشف الرئيس التنفيذي لـ"البحر الأحمر للتطوير"، أن الشركة "وقعت أكثر من 500 عقد وصلت قيمتها إلى ما يعادل 4 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن 75 % من هذه العقود تم منحها لشركات سعودية مما يعزز التزامنا بدعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف: "تمويل هذا المشروع يجري بالطرق التقليدية لتمويل المشاريع الضخمة".

وأردف: "نجري الآن محادثات مع أهم الأسماء في مجال الفنادق بالعالم، وقد وقعنا 11 خطاب نوايا مع إدارة هذه الفنادق ونسير الآن باتجاه الخطوة المقبلة".

شركة البحر الأحمر للتطوير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متى يستقبل "البحر الأحمر" أول ضيوفه؟ رئيس المشروع التنفيذي يجيب
سبق

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أن مشروع البحر الأحمر في السعودية سيستقبل أول ضيوفه بحلول نهاية 2022.

وقال "باغانو"، وفق "سكاي نيوز عربية": "طورنا مشروع البحر الأحمر وهو مشروع السياحة المتجددة الأكثر طموحاً في العالم.. وأود الإضافة أنه ما من أحد قد حاول تطوير مشروع مماثل من قبل".

وأضاف: أطلق الأمير محمد بن سلمان مشروع "كورال بلوم" وهي الرؤية التصميمية للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر.. هذا المشروع مستوحى من الشعاب المرجانية، وتحديداً تلك الموجودة بالبحر الأحمر.. ويملك هذا المشروع رمزية؛ لأنه يسلط الضوء على التزامنا بالشعاب المرجانية.

وأردف: "لا نزال في المسار الصحيح رغم التحديات التي واجهتنا بسبب كورونا.. تمكّنّا من الحفاظ على التقدم خلال هذه الفترة مع التركيز على الحفاظ على سلامة طاقم العمل بالإضافة إلى المقاولين والمتعاقدين معنا".

وتابع "باغانو": "لا نزال على استعداد لاستقبال أول ضيوفنا بحلول نهاية 2022..ونحن بانتظار مشروع كورال بلوم بحلول نهاية 2023".

وقال: "خلال سنة 2021 سنبدأ بتطوير الفنادق وقد وقعنا عقدين مؤخرا لبدء بناء الفنادق على إحدى الجزر".

وقد كشف الرئيس التنفيذي لـ"البحر الأحمر للتطوير"، أن الشركة "وقعت أكثر من 500 عقد وصلت قيمتها إلى ما يعادل 4 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن 75 % من هذه العقود تم منحها لشركات سعودية مما يعزز التزامنا بدعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف: "تمويل هذا المشروع يجري بالطرق التقليدية لتمويل المشاريع الضخمة".

وأردف: "نجري الآن محادثات مع أهم الأسماء في مجال الفنادق بالعالم، وقد وقعنا 11 خطاب نوايا مع إدارة هذه الفنادق ونسير الآن باتجاه الخطوة المقبلة".

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
02:03 PM

متى يستقبل "البحر الأحمر" أول ضيوفه؟ رئيس المشروع التنفيذي يجيب

أكد أن هناك محادثات تجري مع "أهم الأسماء العالمية في مجال الفنادق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، أن مشروع البحر الأحمر في السعودية سيستقبل أول ضيوفه بحلول نهاية 2022.

وقال "باغانو"، وفق "سكاي نيوز عربية": "طورنا مشروع البحر الأحمر وهو مشروع السياحة المتجددة الأكثر طموحاً في العالم.. وأود الإضافة أنه ما من أحد قد حاول تطوير مشروع مماثل من قبل".

وأضاف: أطلق الأمير محمد بن سلمان مشروع "كورال بلوم" وهي الرؤية التصميمية للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر.. هذا المشروع مستوحى من الشعاب المرجانية، وتحديداً تلك الموجودة بالبحر الأحمر.. ويملك هذا المشروع رمزية؛ لأنه يسلط الضوء على التزامنا بالشعاب المرجانية.

وأردف: "لا نزال في المسار الصحيح رغم التحديات التي واجهتنا بسبب كورونا.. تمكّنّا من الحفاظ على التقدم خلال هذه الفترة مع التركيز على الحفاظ على سلامة طاقم العمل بالإضافة إلى المقاولين والمتعاقدين معنا".

وتابع "باغانو": "لا نزال على استعداد لاستقبال أول ضيوفنا بحلول نهاية 2022..ونحن بانتظار مشروع كورال بلوم بحلول نهاية 2023".

وقال: "خلال سنة 2021 سنبدأ بتطوير الفنادق وقد وقعنا عقدين مؤخرا لبدء بناء الفنادق على إحدى الجزر".

وقد كشف الرئيس التنفيذي لـ"البحر الأحمر للتطوير"، أن الشركة "وقعت أكثر من 500 عقد وصلت قيمتها إلى ما يعادل 4 مليارات دولار"، لافتاً إلى أن 75 % من هذه العقود تم منحها لشركات سعودية مما يعزز التزامنا بدعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف: "تمويل هذا المشروع يجري بالطرق التقليدية لتمويل المشاريع الضخمة".

وأردف: "نجري الآن محادثات مع أهم الأسماء في مجال الفنادق بالعالم، وقد وقعنا 11 خطاب نوايا مع إدارة هذه الفنادق ونسير الآن باتجاه الخطوة المقبلة".

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