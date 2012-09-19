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الموت يغيب "الدكتور فؤاد عزب"

غيّب الموت، مساء أمس الجمعة، الكاتب في الزميلة "عكاظ" الدكتور فؤاد مصطفى عزب، والذي توفي عن عمر يناهز الـ 69 عامًا، بعد صراع مع المرض، في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء علاجه.

وبدأ حياته العملية في جامعة الملك عبدالعزيز، حيث أنشأ مستشفى كلية الطب بالجامعة، قبل أن ينتقل للعمل في مستشفى بخش بمنصب مدير عام تنفيذي، وبعد ذلك عمل في إدارة "مستشفى الأطباء المتحدون".

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الموت يغيب "الدكتور فؤاد عزب"
سبق

غيّب الموت، مساء أمس الجمعة، الكاتب في الزميلة "عكاظ" الدكتور فؤاد مصطفى عزب، والذي توفي عن عمر يناهز الـ 69 عامًا، بعد صراع مع المرض، في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء علاجه.

وبدأ حياته العملية في جامعة الملك عبدالعزيز، حيث أنشأ مستشفى كلية الطب بالجامعة، قبل أن ينتقل للعمل في مستشفى بخش بمنصب مدير عام تنفيذي، وبعد ذلك عمل في إدارة "مستشفى الأطباء المتحدون".

18 سبتمبر 2021 - 11 صفر 1443
09:57 PM

الموت يغيب "الدكتور فؤاد عزب"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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غيّب الموت، مساء أمس الجمعة، الكاتب في الزميلة "عكاظ" الدكتور فؤاد مصطفى عزب، والذي توفي عن عمر يناهز الـ 69 عامًا، بعد صراع مع المرض، في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء علاجه.

وبدأ حياته العملية في جامعة الملك عبدالعزيز، حيث أنشأ مستشفى كلية الطب بالجامعة، قبل أن ينتقل للعمل في مستشفى بخش بمنصب مدير عام تنفيذي، وبعد ذلك عمل في إدارة "مستشفى الأطباء المتحدون".

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