أمين منطقة عسير يحيل 5 مراقبين للتحقيق في إحدى البلديات

بسبب إهمالهم في متابعة تطبيق التدابير الاحترازية

أحال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، خمسة مراقبين ميدانيين للتحقيق في إحدى بلديات المنطقة؛ وذلك لإهمالهم وتقصيرهم في متابعة الإجراءات الاحترازية.



وفي السياق ذات، وخلال إحدى جولاته المفاجئة على إحدى بلديات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بالتحقيق مع خمسة مراقبين بعد إثبات تقصيرهم في تطبيق ومتابعة التدابير الاحترازية؛ إذ لاحظ وجود إهمال واضح في تنفيذ تلك الإجراءات والبروتوكولات داخل المنشآت التجارية والمرافق وبعض المواقع التابعة لتلك البلدية.



وجاء هذا التوجيه للتأكيد أنه لا مجال للتهاون والتقصير في تطبيق الجميع التدابير الاحترازية، والتزام بها، سواء المنشآت التجارية المتنوعة، أو العاملون بها، أو حتى في أعمال المراقبين التابعين لأمانة المنطقة وبلدياتها، إلى جانب التشديد على مواصلة الجهود الرقابية يوميًّا لمتابعة تلك الإجراءات، مع تطبيق المخالفات على المخالفين لها.



الجدير بالذكر أن أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، قام أمس بزيارة مفاجئة لبلديات تابعة لأمانة المنطقة، ووقف ميدانيًّا على الجهود المبذولة في متابعة الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس كورونا في الواجهة البحرية ومرافقها التي تحظى بإقبال كبير من الزوار والمتنزهين، وتم ضبط عدد من المخالفات المتنوعة؛ اتُّخذت بحقها العقوبات المتَّبعة نظامًا.