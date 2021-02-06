النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين منطقة عسير يحيل 5 مراقبين للتحقيق في إحدى البلديات

بسبب إهمالهم في متابعة تطبيق التدابير الاحترازية

أحال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، خمسة مراقبين ميدانيين للتحقيق في إحدى بلديات المنطقة؛ وذلك لإهمالهم وتقصيرهم في متابعة الإجراءات الاحترازية.

وفي السياق ذات، وخلال إحدى جولاته المفاجئة على إحدى بلديات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بالتحقيق مع خمسة مراقبين بعد إثبات تقصيرهم في تطبيق ومتابعة التدابير الاحترازية؛ إذ لاحظ وجود إهمال واضح في تنفيذ تلك الإجراءات والبروتوكولات داخل المنشآت التجارية والمرافق وبعض المواقع التابعة لتلك البلدية.

وجاء هذا التوجيه للتأكيد أنه لا مجال للتهاون والتقصير في تطبيق الجميع التدابير الاحترازية، والتزام بها، سواء المنشآت التجارية المتنوعة، أو العاملون بها، أو حتى في أعمال المراقبين التابعين لأمانة المنطقة وبلدياتها، إلى جانب التشديد على مواصلة الجهود الرقابية يوميًّا لمتابعة تلك الإجراءات، مع تطبيق المخالفات على المخالفين لها.

الجدير بالذكر أن أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، قام أمس بزيارة مفاجئة لبلديات تابعة لأمانة المنطقة، ووقف ميدانيًّا على الجهود المبذولة في متابعة الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس كورونا في الواجهة البحرية ومرافقها التي تحظى بإقبال كبير من الزوار والمتنزهين، وتم ضبط عدد من المخالفات المتنوعة؛ اتُّخذت بحقها العقوبات المتَّبعة نظامًا.

عسير أمانة عسير فيروس كورونا الجديد أمانة منطقة عسير أمين عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمين منطقة عسير يحيل 5 مراقبين للتحقيق في إحدى البلديات
سبق

أحال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، خمسة مراقبين ميدانيين للتحقيق في إحدى بلديات المنطقة؛ وذلك لإهمالهم وتقصيرهم في متابعة الإجراءات الاحترازية.

وفي السياق ذات، وخلال إحدى جولاته المفاجئة على إحدى بلديات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بالتحقيق مع خمسة مراقبين بعد إثبات تقصيرهم في تطبيق ومتابعة التدابير الاحترازية؛ إذ لاحظ وجود إهمال واضح في تنفيذ تلك الإجراءات والبروتوكولات داخل المنشآت التجارية والمرافق وبعض المواقع التابعة لتلك البلدية.

وجاء هذا التوجيه للتأكيد أنه لا مجال للتهاون والتقصير في تطبيق الجميع التدابير الاحترازية، والتزام بها، سواء المنشآت التجارية المتنوعة، أو العاملون بها، أو حتى في أعمال المراقبين التابعين لأمانة المنطقة وبلدياتها، إلى جانب التشديد على مواصلة الجهود الرقابية يوميًّا لمتابعة تلك الإجراءات، مع تطبيق المخالفات على المخالفين لها.

الجدير بالذكر أن أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، قام أمس بزيارة مفاجئة لبلديات تابعة لأمانة المنطقة، ووقف ميدانيًّا على الجهود المبذولة في متابعة الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس كورونا في الواجهة البحرية ومرافقها التي تحظى بإقبال كبير من الزوار والمتنزهين، وتم ضبط عدد من المخالفات المتنوعة؛ اتُّخذت بحقها العقوبات المتَّبعة نظامًا.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
12:07 AM

أمين منطقة عسير يحيل 5 مراقبين للتحقيق في إحدى البلديات

بسبب إهمالهم في متابعة تطبيق التدابير الاحترازية

A A A
رائد القرفي - أبها
1
6,161

أحال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، خمسة مراقبين ميدانيين للتحقيق في إحدى بلديات المنطقة؛ وذلك لإهمالهم وتقصيرهم في متابعة الإجراءات الاحترازية.

وفي السياق ذات، وخلال إحدى جولاته المفاجئة على إحدى بلديات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وجّه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بالتحقيق مع خمسة مراقبين بعد إثبات تقصيرهم في تطبيق ومتابعة التدابير الاحترازية؛ إذ لاحظ وجود إهمال واضح في تنفيذ تلك الإجراءات والبروتوكولات داخل المنشآت التجارية والمرافق وبعض المواقع التابعة لتلك البلدية.

وجاء هذا التوجيه للتأكيد أنه لا مجال للتهاون والتقصير في تطبيق الجميع التدابير الاحترازية، والتزام بها، سواء المنشآت التجارية المتنوعة، أو العاملون بها، أو حتى في أعمال المراقبين التابعين لأمانة المنطقة وبلدياتها، إلى جانب التشديد على مواصلة الجهود الرقابية يوميًّا لمتابعة تلك الإجراءات، مع تطبيق المخالفات على المخالفين لها.

الجدير بالذكر أن أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، قام أمس بزيارة مفاجئة لبلديات تابعة لأمانة المنطقة، ووقف ميدانيًّا على الجهود المبذولة في متابعة الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس كورونا في الواجهة البحرية ومرافقها التي تحظى بإقبال كبير من الزوار والمتنزهين، وتم ضبط عدد من المخالفات المتنوعة؛ اتُّخذت بحقها العقوبات المتَّبعة نظامًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,859
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,339
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,428
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,236

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة