أبدى المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم، عدم رضاه عن النتيجة التي آلت إليها مباراة الفريق المؤجلة من الجولة الرابعة لدوري المحترفين أمام الفيحاء مساء اليوم. وواصل فريق الهلال نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي؛ وذلك بسقوطه بفخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه الفيحاء اليوم الجمعة، في لقاء مؤجَّل من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض. وقال "جارديم": "إن الفريق يواجه صعوبة أمام الفِرق المتراجعة حال التأخُّر في التسجيل. وكانت لنا 5 أو 6 فرص محققة". وأضاف: "الفِرق التي تواجهنا تلعب بطرق دفاعية بحتة؛ لذا علينا إيجاد الحلول الفردية والجماعية للتغلب على تلك المشكلة". واختتم قائلاً: "إضاعة الفرص عقَّدت علينا المباراة. حاولنا كثيرًا حتى إننا لعبنا مهاجمين، لكننا لم نوفق".

"جارديم": نواجه صعوبات أمام الفِرق المتراجعة.. ولا بد من إيجاد حلول محمد السيّد سبق 2021-12-10 أبدى المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم، عدم رضاه عن النتيجة التي آلت إليها مباراة الفريق المؤجلة من الجولة الرابعة لدوري المحترفين أمام الفيحاء مساء اليوم.



وواصل فريق الهلال نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي؛ وذلك بسقوطه بفخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه الفيحاء اليوم الجمعة، في لقاء مؤجَّل من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.



وقال "جارديم": "إن الفريق يواجه صعوبة أمام الفِرق المتراجعة حال التأخُّر في التسجيل. وكانت لنا 5 أو 6 فرص محققة".



وأضاف: "الفِرق التي تواجهنا تلعب بطرق دفاعية بحتة؛ لذا علينا إيجاد الحلول الفردية والجماعية للتغلب على تلك المشكلة".



واختتم قائلاً: "إضاعة الفرص عقَّدت علينا المباراة. حاولنا كثيرًا حتى إننا لعبنا مهاجمين، لكننا لم نوفق".

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 10:22 PM

"جارديم": نواجه صعوبات أمام الفِرق المتراجعة.. ولا بد من إيجاد حلول بعد التعادل السلبي أمام "الفيحاء"





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أبدى المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم، عدم رضاه عن النتيجة التي آلت إليها مباراة الفريق المؤجلة من الجولة الرابعة لدوري المحترفين أمام الفيحاء مساء اليوم.



وواصل فريق الهلال نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي؛ وذلك بسقوطه بفخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه الفيحاء اليوم الجمعة، في لقاء مؤجَّل من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.



وقال "جارديم": "إن الفريق يواجه صعوبة أمام الفِرق المتراجعة حال التأخُّر في التسجيل. وكانت لنا 5 أو 6 فرص محققة".



وأضاف: "الفِرق التي تواجهنا تلعب بطرق دفاعية بحتة؛ لذا علينا إيجاد الحلول الفردية والجماعية للتغلب على تلك المشكلة".



واختتم قائلاً: "إضاعة الفرص عقَّدت علينا المباراة. حاولنا كثيرًا حتى إننا لعبنا مهاجمين، لكننا لم نوفق".