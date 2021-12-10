النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جارديم": نواجه صعوبات أمام الفِرق المتراجعة.. ولا بد من إيجاد حلول

بعد التعادل السلبي أمام "الفيحاء"

أبدى المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم، عدم رضاه عن النتيجة التي آلت إليها مباراة الفريق المؤجلة من الجولة الرابعة لدوري المحترفين أمام الفيحاء مساء اليوم.

وواصل فريق الهلال نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي؛ وذلك بسقوطه بفخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه الفيحاء اليوم الجمعة، في لقاء مؤجَّل من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقال "جارديم": "إن الفريق يواجه صعوبة أمام الفِرق المتراجعة حال التأخُّر في التسجيل. وكانت لنا 5 أو 6 فرص محققة".

وأضاف: "الفِرق التي تواجهنا تلعب بطرق دفاعية بحتة؛ لذا علينا إيجاد الحلول الفردية والجماعية للتغلب على تلك المشكلة".

واختتم قائلاً: "إضاعة الفرص عقَّدت علينا المباراة. حاولنا كثيرًا حتى إننا لعبنا مهاجمين، لكننا لم نوفق".

الهلال الفيحاء الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"جارديم": نواجه صعوبات أمام الفِرق المتراجعة.. ولا بد من إيجاد حلول
سبق

أبدى المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم، عدم رضاه عن النتيجة التي آلت إليها مباراة الفريق المؤجلة من الجولة الرابعة لدوري المحترفين أمام الفيحاء مساء اليوم.

وواصل فريق الهلال نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي؛ وذلك بسقوطه بفخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه الفيحاء اليوم الجمعة، في لقاء مؤجَّل من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقال "جارديم": "إن الفريق يواجه صعوبة أمام الفِرق المتراجعة حال التأخُّر في التسجيل. وكانت لنا 5 أو 6 فرص محققة".

وأضاف: "الفِرق التي تواجهنا تلعب بطرق دفاعية بحتة؛ لذا علينا إيجاد الحلول الفردية والجماعية للتغلب على تلك المشكلة".

واختتم قائلاً: "إضاعة الفرص عقَّدت علينا المباراة. حاولنا كثيرًا حتى إننا لعبنا مهاجمين، لكننا لم نوفق".

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
10:22 PM

"جارديم": نواجه صعوبات أمام الفِرق المتراجعة.. ولا بد من إيجاد حلول

بعد التعادل السلبي أمام "الفيحاء"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
670

أبدى المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم، عدم رضاه عن النتيجة التي آلت إليها مباراة الفريق المؤجلة من الجولة الرابعة لدوري المحترفين أمام الفيحاء مساء اليوم.

وواصل فريق الهلال نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي؛ وذلك بسقوطه بفخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه الفيحاء اليوم الجمعة، في لقاء مؤجَّل من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أُقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقال "جارديم": "إن الفريق يواجه صعوبة أمام الفِرق المتراجعة حال التأخُّر في التسجيل. وكانت لنا 5 أو 6 فرص محققة".

وأضاف: "الفِرق التي تواجهنا تلعب بطرق دفاعية بحتة؛ لذا علينا إيجاد الحلول الفردية والجماعية للتغلب على تلك المشكلة".

واختتم قائلاً: "إضاعة الفرص عقَّدت علينا المباراة. حاولنا كثيرًا حتى إننا لعبنا مهاجمين، لكننا لم نوفق".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,401
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,652
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,383

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة