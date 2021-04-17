النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حرب أم مناورة؟.. روسيا تكثف وجودها في البحر الأسود مع اشتداد التوترات مع أوكرانيا

سفينتان حربيتان تابعتان لموسكو عبرتا مضيق البوسفور

عبرت سفينتان حربيتان روسيتان مضيق البوسفور في طريقهما إلى البحر الأسود، اليوم (السبت)، وأكملت 15 سفينة صغيرة نقلها إلى البحر؛ في إطار مساعي موسكو لتكثيف وجودها البحري، في وقت تشهد العلاقات المتوترة مع الغرب وأوكرانيا.

وشاهد مراسل "رويترز" في إسطنبول، سفينتي إنزال روسيتين من طراز روبوتشا من الأسطول الشمالي الروسي، قادرة على حمل دبابات وإيصال الدروع والقوات خلال الهجمات الساحلية، عبرت مضيق البوسفور.

ومن المتوقع أن تعبر المزيد من التعزيزات البحرية الروسية على شكل سفينتي إنزال أخريين، هذه المرة من أسطول البلطيق الروسي، عبر مضيق البوسفور.

وفرضت روسيا قيودًا مؤقتة على حركة السفن الحربية الأجنبية وسفن الدولة الأخرى بالقرب من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا في عام 2014، في خطوة نددت بها كييف وواشنطن.

ويتزامن التعزيز مع حشد ضخم للقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، وهو ما تسميه موسكو مناورة دفاعية مؤقتة، ويأتي بعد تصعيد القتال في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين المدعومين من روسيا وقوات الحكومة الأوكرانية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
حرب أم مناورة؟.. روسيا تكثف وجودها في البحر الأسود مع اشتداد التوترات مع أوكرانيا
سبق

عبرت سفينتان حربيتان روسيتان مضيق البوسفور في طريقهما إلى البحر الأسود، اليوم (السبت)، وأكملت 15 سفينة صغيرة نقلها إلى البحر؛ في إطار مساعي موسكو لتكثيف وجودها البحري، في وقت تشهد العلاقات المتوترة مع الغرب وأوكرانيا.

وشاهد مراسل "رويترز" في إسطنبول، سفينتي إنزال روسيتين من طراز روبوتشا من الأسطول الشمالي الروسي، قادرة على حمل دبابات وإيصال الدروع والقوات خلال الهجمات الساحلية، عبرت مضيق البوسفور.

ومن المتوقع أن تعبر المزيد من التعزيزات البحرية الروسية على شكل سفينتي إنزال أخريين، هذه المرة من أسطول البلطيق الروسي، عبر مضيق البوسفور.

وفرضت روسيا قيودًا مؤقتة على حركة السفن الحربية الأجنبية وسفن الدولة الأخرى بالقرب من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا في عام 2014، في خطوة نددت بها كييف وواشنطن.

ويتزامن التعزيز مع حشد ضخم للقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، وهو ما تسميه موسكو مناورة دفاعية مؤقتة، ويأتي بعد تصعيد القتال في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين المدعومين من روسيا وقوات الحكومة الأوكرانية.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
02:59 PM

حرب أم مناورة؟.. روسيا تكثف وجودها في البحر الأسود مع اشتداد التوترات مع أوكرانيا

سفينتان حربيتان تابعتان لموسكو عبرتا مضيق البوسفور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
465

عبرت سفينتان حربيتان روسيتان مضيق البوسفور في طريقهما إلى البحر الأسود، اليوم (السبت)، وأكملت 15 سفينة صغيرة نقلها إلى البحر؛ في إطار مساعي موسكو لتكثيف وجودها البحري، في وقت تشهد العلاقات المتوترة مع الغرب وأوكرانيا.

وشاهد مراسل "رويترز" في إسطنبول، سفينتي إنزال روسيتين من طراز روبوتشا من الأسطول الشمالي الروسي، قادرة على حمل دبابات وإيصال الدروع والقوات خلال الهجمات الساحلية، عبرت مضيق البوسفور.

ومن المتوقع أن تعبر المزيد من التعزيزات البحرية الروسية على شكل سفينتي إنزال أخريين، هذه المرة من أسطول البلطيق الروسي، عبر مضيق البوسفور.

وفرضت روسيا قيودًا مؤقتة على حركة السفن الحربية الأجنبية وسفن الدولة الأخرى بالقرب من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا في عام 2014، في خطوة نددت بها كييف وواشنطن.

ويتزامن التعزيز مع حشد ضخم للقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، وهو ما تسميه موسكو مناورة دفاعية مؤقتة، ويأتي بعد تصعيد القتال في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين المدعومين من روسيا وقوات الحكومة الأوكرانية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,171
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,067
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,386
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,446

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة