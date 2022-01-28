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"الصحفيين السعوديين" بنجران تطلق أول برامجها الإعلامية.. تعرف عليه

يقام مساء يوم الأحد 30 يناير الجاري بقاعة فندق جلويا إن.. وبشكل شهري

تستضيف هيئة الصحفيين السعوديين فرع نجران ضمن فعاليات مبرمجة نخبة من الإعلاميين والأكاديميين عبر الصالون الإعلامي الأول الذي سيقام مساء يوم الأحد ٣٠ يناير الجاري بقاعة فندق جلويا إن.

ويتناول الصالون جملة من القضايا؛ منها: الإعلام والأزمات.. ضوابط وثوابت.. والإعلام والرؤية المهنية.. الإعلام وأثره في الأمن الفكري. ويتحدث في الصالون الدكتورة كوثر خلف حامد، والدكتور سعيد المصيبيح، والمستشار الإعلامي سعيد اليامي.

وأوضح مدير مكتب هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي هادي اليامي، أن البرامج التي يرعاها الفرع تشمل سلسلة من الفعاليات التدريبية، والبرامج الثقافية بجانب رعاية الأقلام الشابة وغيرها من الفعاليات، وذلك بدعم ورعاية أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، واهتمام رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك.

تجدر الإشارة إلى أن الصالون سوف يتم تنظيمه شهريًا بحضور عدد من الإعلاميين والمعنيين بالشأن الصحفي.

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"الصحفيين السعوديين" بنجران تطلق أول برامجها الإعلامية.. تعرف عليه
سبق

تستضيف هيئة الصحفيين السعوديين فرع نجران ضمن فعاليات مبرمجة نخبة من الإعلاميين والأكاديميين عبر الصالون الإعلامي الأول الذي سيقام مساء يوم الأحد ٣٠ يناير الجاري بقاعة فندق جلويا إن.

ويتناول الصالون جملة من القضايا؛ منها: الإعلام والأزمات.. ضوابط وثوابت.. والإعلام والرؤية المهنية.. الإعلام وأثره في الأمن الفكري. ويتحدث في الصالون الدكتورة كوثر خلف حامد، والدكتور سعيد المصيبيح، والمستشار الإعلامي سعيد اليامي.

وأوضح مدير مكتب هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي هادي اليامي، أن البرامج التي يرعاها الفرع تشمل سلسلة من الفعاليات التدريبية، والبرامج الثقافية بجانب رعاية الأقلام الشابة وغيرها من الفعاليات، وذلك بدعم ورعاية أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، واهتمام رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك.

تجدر الإشارة إلى أن الصالون سوف يتم تنظيمه شهريًا بحضور عدد من الإعلاميين والمعنيين بالشأن الصحفي.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
08:31 PM

"الصحفيين السعوديين" بنجران تطلق أول برامجها الإعلامية.. تعرف عليه

يقام مساء يوم الأحد 30 يناير الجاري بقاعة فندق جلويا إن.. وبشكل شهري

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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تستضيف هيئة الصحفيين السعوديين فرع نجران ضمن فعاليات مبرمجة نخبة من الإعلاميين والأكاديميين عبر الصالون الإعلامي الأول الذي سيقام مساء يوم الأحد ٣٠ يناير الجاري بقاعة فندق جلويا إن.

ويتناول الصالون جملة من القضايا؛ منها: الإعلام والأزمات.. ضوابط وثوابت.. والإعلام والرؤية المهنية.. الإعلام وأثره في الأمن الفكري. ويتحدث في الصالون الدكتورة كوثر خلف حامد، والدكتور سعيد المصيبيح، والمستشار الإعلامي سعيد اليامي.

وأوضح مدير مكتب هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي هادي اليامي، أن البرامج التي يرعاها الفرع تشمل سلسلة من الفعاليات التدريبية، والبرامج الثقافية بجانب رعاية الأقلام الشابة وغيرها من الفعاليات، وذلك بدعم ورعاية أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، واهتمام رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك.

تجدر الإشارة إلى أن الصالون سوف يتم تنظيمه شهريًا بحضور عدد من الإعلاميين والمعنيين بالشأن الصحفي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,998
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,768
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,932
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,773

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