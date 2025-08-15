وبذلك يصل العدد الإجمالي لمصابي كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 335 ألفاً، والوفيات أكثر من 28 ألفاً.

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يُعد التعداد اليومي الأكبر من نوعه في إسبانيا منذ أبريل الماضي.

الأكبر من نوعه منذ أبريل.. 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-14 سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يُعد التعداد اليومي الأكبر من نوعه في إسبانيا منذ أبريل الماضي. وأشارت السلطات الصحية الإسبانية اليوم إلى تسجيل 62 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها. وبذلك يصل العدد الإجمالي لمصابي كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 335 ألفاً، والوفيات أكثر من 28 ألفاً.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 10:27 PM

الأكبر من نوعه منذ أبريل.. 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى أكثر من 335 ألفاً





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سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يُعد التعداد اليومي الأكبر من نوعه في إسبانيا منذ أبريل الماضي.

وأشارت السلطات الصحية الإسبانية اليوم إلى تسجيل 62 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لمصابي كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 335 ألفاً، والوفيات أكثر من 28 ألفاً.