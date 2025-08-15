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الأكبر من نوعه منذ أبريل.. 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا

فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى أكثر من 335 ألفاً

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يُعد التعداد اليومي الأكبر من نوعه في إسبانيا منذ أبريل الماضي.

وأشارت السلطات الصحية الإسبانية اليوم إلى تسجيل 62 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لمصابي كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 335 ألفاً، والوفيات أكثر من 28 ألفاً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأكبر من نوعه منذ أبريل.. 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا
سبق

سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يُعد التعداد اليومي الأكبر من نوعه في إسبانيا منذ أبريل الماضي.

وأشارت السلطات الصحية الإسبانية اليوم إلى تسجيل 62 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لمصابي كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 335 ألفاً، والوفيات أكثر من 28 ألفاً.

14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
10:27 PM

الأكبر من نوعه منذ أبريل.. 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في إسبانيا

فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى أكثر من 335 ألفاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مدريد
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سجلت إسبانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 2987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يُعد التعداد اليومي الأكبر من نوعه في إسبانيا منذ أبريل الماضي.

وأشارت السلطات الصحية الإسبانية اليوم إلى تسجيل 62 حالة وفاة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لمصابي كورونا في إسبانيا إلى أكثر من 335 ألفاً، والوفيات أكثر من 28 ألفاً.

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