النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضعف المناعة يرفع التوقعات الطبية بزيادة مضاعفات "الإنفلونزا" هذا الموسم

"عسيري": لا علاقة للإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بهذا الأمر

توقع استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة د. عبدالله عسيري، ارتفاع مضاعفات الإنفلونزا هذا الموسم بين نسبة كبيرة ممن يصابون بها، وذلك نتيجة تراجع مستوى الأجسام المضادة لهذا الفيروس بعد إجراءات واحترازات كورونا للفترة الماضية.

جاء ذلك في تعليق للدكتور عسيري، حول ادعاء بأن إجراءات كورونا الوقائية تسببت في ضعف المناعة، وهو ما يسبب شدة أعراض الانفلونزا، حيث بيّن أن ذلك غير صحيح، وأن الاحترازات لا تضعف المناعة، والذي يحصل أن كل شتاء يصاب 10٪ من المجتمع بالإنفلونزا والغالبية تتعافى ويبقى لديهم أجسام مضادة توفر حماية جزئية من مضاعفاتها في الشتاء الذي يليه.

وأضاف بأن الشتاء الماضي اختفت تقريباً فيه الإنفلونزا بفضل الله ثم بفضل احترازات كوفيد، وبالتالي يتوقع أن تكون مستوى الأجسام المضادة هذا الشتاء في أفراد المجتمع أقل من المعتاد ما يعرض نسبة أكبر من الناس لمضاعفات الإنفلونزا، ومؤكداً بأن لقاح الانفلونزا يحل هذه المشكلة بمشيئة الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضعف المناعة يرفع التوقعات الطبية بزيادة مضاعفات "الإنفلونزا" هذا الموسم
سبق

توقع استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة د. عبدالله عسيري، ارتفاع مضاعفات الإنفلونزا هذا الموسم بين نسبة كبيرة ممن يصابون بها، وذلك نتيجة تراجع مستوى الأجسام المضادة لهذا الفيروس بعد إجراءات واحترازات كورونا للفترة الماضية.

جاء ذلك في تعليق للدكتور عسيري، حول ادعاء بأن إجراءات كورونا الوقائية تسببت في ضعف المناعة، وهو ما يسبب شدة أعراض الانفلونزا، حيث بيّن أن ذلك غير صحيح، وأن الاحترازات لا تضعف المناعة، والذي يحصل أن كل شتاء يصاب 10٪ من المجتمع بالإنفلونزا والغالبية تتعافى ويبقى لديهم أجسام مضادة توفر حماية جزئية من مضاعفاتها في الشتاء الذي يليه.

وأضاف بأن الشتاء الماضي اختفت تقريباً فيه الإنفلونزا بفضل الله ثم بفضل احترازات كوفيد، وبالتالي يتوقع أن تكون مستوى الأجسام المضادة هذا الشتاء في أفراد المجتمع أقل من المعتاد ما يعرض نسبة أكبر من الناس لمضاعفات الإنفلونزا، ومؤكداً بأن لقاح الانفلونزا يحل هذه المشكلة بمشيئة الله.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
10:26 PM

ضعف المناعة يرفع التوقعات الطبية بزيادة مضاعفات "الإنفلونزا" هذا الموسم

"عسيري": لا علاقة للإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بهذا الأمر

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
6
716

توقع استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة د. عبدالله عسيري، ارتفاع مضاعفات الإنفلونزا هذا الموسم بين نسبة كبيرة ممن يصابون بها، وذلك نتيجة تراجع مستوى الأجسام المضادة لهذا الفيروس بعد إجراءات واحترازات كورونا للفترة الماضية.

جاء ذلك في تعليق للدكتور عسيري، حول ادعاء بأن إجراءات كورونا الوقائية تسببت في ضعف المناعة، وهو ما يسبب شدة أعراض الانفلونزا، حيث بيّن أن ذلك غير صحيح، وأن الاحترازات لا تضعف المناعة، والذي يحصل أن كل شتاء يصاب 10٪ من المجتمع بالإنفلونزا والغالبية تتعافى ويبقى لديهم أجسام مضادة توفر حماية جزئية من مضاعفاتها في الشتاء الذي يليه.

وأضاف بأن الشتاء الماضي اختفت تقريباً فيه الإنفلونزا بفضل الله ثم بفضل احترازات كوفيد، وبالتالي يتوقع أن تكون مستوى الأجسام المضادة هذا الشتاء في أفراد المجتمع أقل من المعتاد ما يعرض نسبة أكبر من الناس لمضاعفات الإنفلونزا، ومؤكداً بأن لقاح الانفلونزا يحل هذه المشكلة بمشيئة الله.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,721
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,267
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,214
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,258

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة