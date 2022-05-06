أبرز الإنجازات والأرقام لدوري أبطال آسيا 2022 في مرحلة المجموعات

شاركت خمسة فرق لأول مرة لها على الإطلاق في البطولة القارية، لكن في حين سقط كل من آهال، وليون سيتي سيلورز، وملبورن سيتي، ومومباي في العقبة الأولى، كان عرض الفيصلي الأول بالكاد يمكن أن يكون أفضل.