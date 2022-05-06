أبرز الإنجازات والأرقام لدوري أبطال آسيا 2022 في مرحلة المجموعات

مع إقامة 114 مباراة فيما يزيد قليلًا على ثلاثة أسابيع في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022، كان هناك الكثير من الأحداث التي تستحق التوقف عندها.
وتأخذ منافسات بطولة الأندية الأهم في آسيا فترة راحة قبل أن تقام مرحلة الأدوار الإقصائية في وقت لاحق من هذا العام وأوائل عام 2023.
عادت الوجوه المألوفة لمواصلة تألُّقها في دوري أبطال آسيا، بينما شق عدد من الأندية أرضية جديدة لبلدانهم في البطولة القارية. وفي هذا السياق نسلط الضوء على أبرز الإنجازات والأرقام في نسخة مميزة أخرى في مرحلة المجموعات.
شاركت خمسة فرق لأول مرة لها على الإطلاق في البطولة القارية، لكن في حين سقط كل من آهال، وليون سيتي سيلورز، وملبورن سيتي، ومومباي في العقبة الأولى، كان عرض الفيصلي الأول بالكاد يمكن أن يكون أفضل.
استضاف المجموعة الخامسة في الدمام، ورسم فوز فريق الفيصلي السعودي على السد المرشح الأقوى في المجموعة في الجولة الثانية طريقهم نحو التأهل؛ حيث لم يخسر رجال المدرب مارينوس أوزونيديس في أول خمس مباريات ليتصدروا الترتيب ويتأهلوا إلى دور الـ16 في أول مرة يشاركون فيها في دوري الأبطال.
لم يظهر أي فريق في القارة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا أكثر من عملاق مدينة الرياض فريق الهلال وفريق جيونبوك هيونداي موتورز، مع نجاح كل منهما في دور المجموعات؛ مما يعني أنهما سيكونان حاضرين في الأدوار الإقصائية للمرة الـ13.
منذ تحديث البطولة موسم 2002-2003، توّج كل من الهلال "2019 و2021"، وجيونبوك "2006 و2016" مرتين باللقب، وسيواصلون سعيهم ليصبحوا كأول من يفوز ثلاث مرات بلقب البطولة بنظامها الحديث، عندما تستأنف المنافسة في البطولة من خلال دور الـ16.
مُشارك مُنتظم على مدار السنوات الماضية وبدون نقص في قوة النجوم، لم يكن نادي الريان قد وصل إلى الأدوار الإقصائية في 10 محاولات سابقة، وأنهى العام الماضي في ذيل مجموعته مع وجود المدرب الفرنسي لوران بلان الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده على رأس القيادة الفنية.
ومع ذلك كان المدير الفني التشيلي نيكولاس كوردوفا هو الرجل الذي رسم طريق الفريق أخيرًا إلى الأدوار الإقصائية؛ حيث ضمن الفوز في الجولة الخامسة على الاستقلال التأهل في المشاركة الـ11 في البطولة القارية قبل أن يختتم الفريق القطري دور المجموعات بفوزه على حامل اللقب نادي الهلال.
في نسخة 2021 عاد ديان داميانوفيتش للمرة الأولى للبطولة القارية منذ عام 2018، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم لي دونغ-جوك في دوري أبطال آسيا الذي بلغ 37 هدفًا، ويتجاوزه بعد ذلك؛ حيث أنهى مهاجم كيتشي الموسم بـ40 هدفًا قاريًّا، بينما فشل فريقه بفارق ضئيل عن حجز مكان في دور الـ16.
الآن بعمر 40 عامًا عاد المهاجم المونتينغري هذه المرة مع استمراره في إثبات عدم وجود حاجز العمر؛ حيث وصل إلى الهدف رقم 41 خلال الفوز على تشيانغراي يونايتد قبل أن يسجل داميانوفيتش من ضربة جزاء خلال التعادل مع فيسيل كوبي، الذي شهد حجز فريق كيتشي موعدًا في دور الـ16.
للعام الثاني على التوالي تصدر لاعب من نادي الدحيل قائمة التهديف بعد دور المجموعات؛ حيث سجل إدميلسون جونيور ثمانية أهداف رائعة للغاية في ست مباريات، بما في ذلك ثلاثية خلال الجولة الثالثة أمام باختاكور؛ حيث تصدر القطريون مجموعتهم.
في العام الماضي سجل زميل إدميلسون مايكل أولونغا تسعة أهداف في مرحلة المجموعات، وفاز في النهاية بجائزة الهدّاف على الرغم من خروج الدحيل من الدور الأول، لكن هذه المرة سيكون الهدّاف الرئيسي حاضرًا في الأدوار الإقصائية، ويتوق لتحقيق المزيد من الأهداف أمام الريان في دور الـ16.
مشاهد لا تصدق في ستاد السلطان إبراهيم في جوهور دار التعظيم تبعت هدف بارك يونغ-وو في الدقيقة 94 في مرمى فريقه، وذلك عندما انتصر أصحاب الأرض 2-1 في الجولة السادسة على أولسان هيونداي البطل القاري مرتين - أمام أكبر حضور جماهيري في مرحلة المجموعات؛ ليصبح أول فريق ماليزي يصل إلى الأدوار الإقصائية.
بعد يوم واحد كرر كيتشي الدراما عندما كان يخسر 1-2 أمام فيسيل في الدقائق الخمس الأخيرة، وأحرز راؤول بوينا هدف التعادل في الوقت الإضافي ليضمن النقطة التي يحتاجون إليها للتأهل للدور التالي؛ لأنهم أصبحوا أيضًا أول فريق من بلدهم يتجاوز دور المجموعات.
في العام الماضي دخل غوا التاريخ من خلال كونه أول نادٍ هندي يظهر في دوري أبطال آسيا؛ حيث حقق ثلاثة تعادلات في دور المجموعات. هذه المرة جاء دور مومباي سيتي وظهر بشكل أفضل، مع فوزه في الجولة الثانية على القوة الجوية ليكون الفوز الأول في البطولة القارية للدولة الواقعة في جنوب آسيا.
بعد حوالي 19 عامًا من ظهور نيسا أسغابات التركماني في النسخة الأولى من البطولة، أصبح آهال ثاني فريق من الدولة الواقعة في وسط آسيا يشارك في دوري الأبطال، كان فوزه 4-2 على الغرافة في الجولة السادسة هو أول فوز لبلدهم في دوري أبطال آسيا.
بالإضافة إلى الهدّاف إدميلسون جونيور، سجل أربعة لاعبين آخرين ثلاثية في دور المجموعات لمساعدة فرقهم على تحقيق انتصارات حاسمة، والتأكد من حصولهم على كرة المباراة ليأخذوها إلى المنزل كهدية تذكارية.
فعل لاعب الشباب هتان باهبري وأرسلانميرات أمانوف من آهال ذلك في منطقة الغرب، بينما فعل بيرغسون من جوهور دار التعظيم وزيكا من دايغو كذلك في منطقة الشرق، أنهى الثنائي البرازيلي دور المجموعات برصيد ستة أهداف، بفارق هدفين فقط عن إدميلسون، مع تأكيد عودة الثلاثي للظهور في الأدوار الإقصائية.