أبها يجدد عقد عبدالله الزوري لموسم رياضي واحد

يُذكر أن الزوري بدأ مسيرته الكروية في النهضة، ثم انضم للهلال في 2006 ولعب للأزرق العاصمة حتى 2018 محققًا معهم 15 لقبًا، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي الوحدة ومثل الفريق لموسمين، قبل أن يعود مجددًا إلى الرياض لتمثيل فريق الشباب لموسمين ونصف الموسم.