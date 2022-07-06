أبها يجدد عقد عبدالله الزوري لموسم رياضي واحد

أعلنت إدارة نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي يوم الأربعاء ، تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم "عبدالله الزوري" لمدة موسم رياضي واحد، حتى نهاية 2023.
وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بالنادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدة جاء فيها" :أنهى مجلس إدارة نادي أبها إجراءات تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم "عبدالله الزوري" لمدة موسم رياضي واحد".
وكان نادي أبها، أعلن في يناير الماضي، التعاقد مع عبدالله الزوري الظهير الأيسر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 6 أشهر في صفقة انتقال حر بعد أن وقع معه الشباب ناديه السابق على مخالصة مالية.
يُذكر أن الزوري بدأ مسيرته الكروية في النهضة، ثم انضم للهلال في 2006 ولعب للأزرق العاصمة حتى 2018 محققًا معهم 15 لقبًا، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي الوحدة ومثل الفريق لموسمين، قبل أن يعود مجددًا إلى الرياض لتمثيل فريق الشباب لموسمين ونصف الموسم.