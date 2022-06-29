أخضر البولينغ يحرز برونزية بطولة العالم للشباب

وأضاف : "كما أبارك لرجالنا الأبطال على ما قدموه من مستويات مشرفة في تحقيق هذا الإنجاز الفريد والتاريخي والأول من نوعه في رياضة البولينج في المملكة على مستوى الفرق .. ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله".