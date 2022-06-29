أخضر البولينغ يحرز برونزية بطولة العالم للشباب

أحرز المنتخب السعودي للبولينغ الميدالية البرونزية لاحتلاله المركز الثالث في مسابقة "الفرق" ضمن منافسات بطولة العالم للشباب المقامة منافساتها حاليًا في مملكة السويد.
ويتكون المنتخب السعودي للبولينغ من اللاعبين : بندر اليابه، أحمد أبو الريش ، محمد أبو الريش ، زياد الطويرب.
وبهذه المناسبة قال عبدالملك الشثري: "اللهم لك الحمد .. أرفع أسمى آيات التبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين ووزير الرياضة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي لشباب البولينج الميدالية البرونزية في منافسات الفرق ضمن بطولة العالم للشباب.
وأضاف : "كما أبارك لرجالنا الأبطال على ما قدموه من مستويات مشرفة في تحقيق هذا الإنجاز الفريد والتاريخي والأول من نوعه في رياضة البولينج في المملكة على مستوى الفرق .. ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله".