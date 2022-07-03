أخضر السلّة يواجه نظيره اللبناني في ختام المرحلة الأولى لتصفيات كأس العالم



يذكر أن المنتخب السعودي يلعب ضمن المجموعة "C" إلـى جانب منتخبات: الأردن ولبنان وإندونيسيا، وتلعب التصفيات بنظام الذهاب والإياب، وتأهلت 3 منتخبات من كل مجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 منتخبات تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة الأول والثاني والثالث، إضافة إلى المستضيفين "اليابان والفلبين".

