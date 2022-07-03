أخضر السلّة يواجه نظيره اللبناني في ختام المرحلة الأولى لتصفيات كأس العالم

يواجه المنتخب السعودي لكرة السلة نظيره اللبناني غدًا في العاصمة اللبنانية بيروت في اللقاء الأخير له بالمرحلة الأولى للمجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم، ويسعى الأخضر للفوز والحصول على مركز جيد في المجموعة؛ إذ ضَمِن التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات، ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على نظيره الإندونيسي في جاكرتا.
من جهته أكد رئيس البعثة والمشرف على المنتخب يسار مختار أن المنتخب أكمل جاهزيته، مشيرًا إلى أنهم سيلعبون للفوز، ويدركون قوة المنتخب اللبناني الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره.
يذكر أن المنتخب السعودي يلعب ضمن المجموعة "C" إلـى جانب منتخبات: الأردن ولبنان وإندونيسيا، وتلعب التصفيات بنظام الذهاب والإياب، وتأهلت 3 منتخبات من كل مجموعة للمرحلة الثانية من التصفيات التي تشمل مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 منتخبات تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل لكأس العالم من كل مجموعة الأول والثاني والثالث، إضافة إلى المستضيفين "اليابان والفلبين".