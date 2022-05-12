"أخضر للرماية" يشارك بـ18 راميًا في دورة الألعاب الخليجية

وصلت بعثة المنتخب السعودي للرماة، اليوم الخميس، إلى دولة الكويت الشقيقة، للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022، المقامة خلال الفترة من الخامس عشر حتى الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري، وذلك برئاسة الأمير خالد بن بندر بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية.