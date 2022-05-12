"أخضر للرماية" يشارك بـ18 راميًا في دورة الألعاب الخليجية

وصلت بعثة المنتخب السعودي للرماة، اليوم الخميس، إلى دولة الكويت الشقيقة، للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022، المقامة خلال الفترة من الخامس عشر حتى الرابع والعشرين من شهر مايو الجاري، وذلك برئاسة الأمير خالد بن بندر بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية.
اللاعبون الرماة السعوديون المشاركون في الدورة هم: عقيل البدراني، محمد الهلالي، محمد العمري، مسفر الدوسري، محمد المالكي، عطا الله العنزي "رماة مسدس"، وكذلك فايز العنزي، بدر العتيبي، حسين الحربي، عبدالرحمن الجحيدلي، عبد العزيز العنزي، سفر العماري "رماة بندقية".
فيما يشارك من رماة سكيت اللاعبون: سعيد المطيري، حاتم الشمري، محمد الخمشي. ومن رماة تراب اللاعبون: محمد الشريدة، فهد المطيري، وفيصل الدعجاني.
من جهته أوضح الأمير خالد بن بندر رئيس البعثة أن الرماة السعوديين سيمثلون أخضر الرماية في منافسات رماية أسلحة "المسدس والبندقية" لمختلف المسافات، مؤكدًا أن المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة 2022 بالكويت تأتي ضمن إطار مشاركاتنا في مختلف المنافسات والبطولات على المستوى الإقليمي والعالمي؛ الأمر الذي سيؤدي لإكساب لاعبينا مزيدًا من الخبرات.