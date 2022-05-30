أزمة الـ35 دقيقة.. وزيرة فرنسية تكشف عن المتسبب في فضيحة نهائي أوروبا

وأضافت لمحطة "آر.تي.إل" الإذاعية الفرنسية: "عندما يكون هناك الكثير من الناس عند مدخل الاستاد، سيكون هناك أشخاص يحاولون شق طريقهم عبر أبواب ملعب فرنسا، وحاول عدد معين من الشبان من المنطقة المجاورة الذين كانوا حاضرين، الدخول وسط هذه الحشود".