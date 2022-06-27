أنباء.. رحيل "ماجد النفيعي" ومجلس إدارته بالكامل.. عقب هبوط "الأهلي"

قالت تقارير إعلامية إن مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل برئاسة ماجد النفيعي سيتقدمون باستقالاتهم من مناصبهم.
وهبط النادي الأهلي للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى " دوري يلو " عقب تعادل الفريق مساء أمس الاثنين أمام الشباب في مباراة الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري.
وشنّت جماهير النادي الأهلي هجوماً نارياً على النفيعي رئيس النادي حيث حمّلته النتيجة التي وصل إليها النادي.
واتهم جماهير الفريق، رئيس ناديها بالعناد وأنه لا يستمع لصوت محبي النادي وأنه يستأثر بالقرار وحده وكان الهبوط هو النتيجة.