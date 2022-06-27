أنباء.. رحيل "ماجد النفيعي" ومجلس إدارته بالكامل.. عقب هبوط "الأهلي"

وهبط النادي الأهلي للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى " دوري يلو " عقب تعادل الفريق مساء أمس الاثنين أمام الشباب في مباراة الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري.