أهداف تاليسكا وتفاريس ونونو الأجمل في الجولة 29 من دوري المحترفين

كشفت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين، اليوم الجمعة، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها ضمن الجولة 29 وما قبل الأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي يضم كلًا من: خالد القروني، وتركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ويوسف الغدير على هدف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر بمرمى الحزم، وهدف المحترف الإسباني في صفوف ضمك نونو في مرمى الباطن.
كما يدخل سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة هدف نجم فريق الفيصلي جوليو تفاريس في مرمى الطائي، والذي بفضله جنب فريقه دخول قائمة الفرق الثلاثة الأخيرة المهددة بالهبوط مؤقتاً.
ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف عبر الاستفتاء الذي طرحه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة فقط.