أهداف تاليسكا وتفاريس ونونو الأجمل في الجولة 29 من دوري المحترفين

ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي يضم كلًا من: خالد القروني، وتركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ويوسف الغدير على هدف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر بمرمى الحزم، وهدف المحترف الإسباني في صفوف ضمك نونو في مرمى الباطن.