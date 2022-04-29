أوراوا الياباني يبحث عن تأكيد صدارته.. وملبورن سيتي الأسترالي يتمسك بفرصة التأهل

يُسدل الستار غدًا على منافسات الجولة الأخيرة لدوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الشرق للمجموعات السادسة والسابعة والتاسعة.
ويأمل نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني بتأكيد الصدارة عندما يتقابل مع شاندونغ تايشان الصيني يوم السبت على ملعب مدينة بوريرام، ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الشرق.
وضمن المجموعة ذاتها يخوض نادي دايغو الكوري الجنوبي مواجهة حاسمة أمام ليون سيتي السنغافوري يوم السبت على ملعب بوريرام.
ويتصدر أوراوا ريدز ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام دايغو، مقابل 7 نقاط لليون سيتي، ونقطة واحدة لشاندونغ تايشان.
ويتمسك نادي ملبورن سيتي الأسترالي بفرصة التأهل عندما يلتقي يونايتد سيتي الفلبيني يوم السبت على ملعب باثوم ثاني في باثوم ثاني، ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) من منافسات المجموعة السابعة في دوري أبطال آسيا 2022.
وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها يتطلع نادي باثوم يونايتد التايلاندي لتأكيد موقعه في الصدارة عندما يتقابل مع جيونام دراغونز الكوري الجنوبي يوم السبت على ملعب "باثوم ثاني".
ويتصدر باثوم يونايتد ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط لملبورن سيتي، و7 لجيونام دراغونز، في حين لا يزال رصيد يونايتد سيتي خاليًا من النقاط.
وفي المجموعة التاسعة يلتقي نادي جوهور دار التعظيم الماليزي في مواجهة الحسم أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي يوم السبت على ملعب السلطان إبراهيم في جوهور بارو، ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) من منافسات المجموعة التاسعة في دوري أبطال آسيا 2022.
كما يطمح نادي كاوازاكي فرونتال الياباني للتمسك بفرصة المنافسة عندما يتقابل أمام غوانغزهو الصيني يوم السبت على ملعب تان سري داتو حاجي حسن يونس في جوهور بارو، ضمن الجولة السادسة (الأخيرة) من منافسات المجموعة التاسعة في دوري أبطال آسيا 2022.
ويتصدر جوهور ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام أولسان هيونداي، مقابل 8 نقاط لكاوازاكي فرونتال، في حين لا يزال رصيد غوانغزهو خاليًا من النقاط.