أوراوا الياباني يبحث عن تأكيد صدارته.. وملبورن سيتي الأسترالي يتمسك بفرصة التأهل

ويتصدر باثوم يونايتد ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط لملبورن سيتي، و7 لجيونام دراغونز، في حين لا يزال رصيد يونايتد سيتي خاليًا من النقاط.