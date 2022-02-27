إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لكرة القدم .. إعادة التغريدة بسبب خطأ من الشركة المشغلة

أكدت إدارة الإعلام والاتصال بالاتحاد السعودي لكرة القدم أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة المشغلة لحساب اتحاد القدم على موقع "تويتر" بعد إعادة تغريد تدوينة أثارت الجدل عن مباراة النصر والهلال التي أُقيمت في ربع نهائي كأس الملك.

ونشرت إدارة الإعلام والاتصال بياناً مقتضباً عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" قالت فيه: "تود إدارة الإعلام والاتصال التوضيح بأن إعادة توجيه التغريدة التي تمت في حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم كان بسبب خطأ من الشركة المشغلة للحساب نتيجة الرصد الآلي للتغريدات".

وأضاف البيان "وعليه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه الشركة التي أبدت اعتذارها للخطأ غير المقصود".

وكان أحد القائمين على حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم في موقع "تويتر" قد أعاد نشر تغريدة بالخطأ عن ضرورة معاقبة تاليسكا لاعب النصر بسبب احتفاله بهدفه في شباك الهلال في كأس الملك، حيث وُصفت طريقة احتفاله بالاستفزازية، ليرد عليه أحد الجماهير بالقول: "ما هو لاعب هلالي حتى تُصدر لجنة الانضباط قراراً بحقه".

وأعاد حساب اتحاد القدم في "تويتر" نشر التغريدة الأخيرة التي أثارت الجدل ثم حذفت بعد ذلك بدقائق.