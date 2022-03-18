إدارة نادي الاتحاد تعتذر لاتحاد كرة القدم ولجنة الانضباط والأخلاق

أكد نادي الاتحاد عدم تشكيكه إطلاقًا في قرارات لجنة الانضباط والأخلاق، مؤكداً احترامه الكامل لجميع القرارات الصادرة عن اللجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم .
نشر نادي الاتحاد بيانًا عبر موقعه الرسمي على "تويتر" اليوم الجمعة بادر من خلاله بتقديم اعتذار للاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الانضباط والأخلاق.
وقال النادي في بيانه: "إشـارة إلى البيـان التوضيحي الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القـدم عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) يوم الأربعاء 16 مارس 2022م بشأن البيـان الصادر من نادي الاتحاد وما تضمنه البيان التوضيحي من ضرورة امتثال الأندية للقرارات الصادرة عن اللجان القضائية بالاتحاد وعدم التشكيك فيها.
وتابع : "فإننا في مجلس إدارة نادي الاتحاد نؤكـد على احترامنا الكامل جميع القرارات الصادرة عن اللجان القضائية وتحديداً لجنة الانضباط والأخلاق، وأننا لم نشكك إطلاقًا في القرارات بل نعمل بها وننفذها وفقًا لمنطوقها الصادر، وإن رئيس مجلس الإدارة والأعضاء كانوا وما زالوا في جميع تصريحاتهم الإعلامية منذ بداية هذا الموسم يشيدون بكافة الأعمال الي يقوم بها الاتحاد السعودي لكرة القدم".
وختم نادي الاتحاد بيانه بالقول: "إننا نبادر بتقديم اعتذارنا عن ذلك لاتحاد القدم ولجنة الانضباط والأخلاق".
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدر بياناً أول أمس أكد فيه على استقلالية كافة اللجان القضائية في اتخاذ قراراتها واحترامه للقرارات الصادرة عنها .
وشدد الاتحاد السعودي في بيانه على ضرورة امتثال كل نادٍ ومنسوبيه لما يصدر عن اللجان القضائية من مخاطبات وقرارات دون تشكيك أو نحوه، مشيراً في الوقت ذاته أن لكل طرف الحق في اتخاذ الطرق القانونية المكفولة له بموجب النظام الأساسي ولائحة الانضباط والأخلاق.