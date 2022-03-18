إدارة نادي الاتحاد تعتذر لاتحاد كرة القدم ولجنة الانضباط والأخلاق

وتابع : "فإننا في مجلس إدارة نادي الاتحاد نؤكـد على احترامنا الكامل جميع القرارات الصادرة عن اللجان القضائية وتحديداً لجنة الانضباط والأخلاق، وأننا لم نشكك إطلاقًا في القرارات بل نعمل بها وننفذها وفقًا لمنطوقها الصادر، وإن رئيس مجلس الإدارة والأعضاء كانوا وما زالوا في جميع تصريحاتهم الإعلامية منذ بداية هذا الموسم يشيدون بكافة الأعمال الي يقوم بها الاتحاد السعودي لكرة القدم".