إصابة كاريلو مع منتخب بلاده تقلق جماهير الهلال

وأشار مدرب منتخب بيرو، ريكاردو جاريكا إلى أن الإصابة التي تعرض لها كاريلو ستجعله غير حاضر أمام باراغواي، مشددًا على أنها خطيرة، إلا أن الجهاز الفني سينتظر خضوعه لمزيد من الفحوصات لمعرفة حجم الإصابة بشكل أكبر.