إصابة كاريلو مع منتخب بلاده تقلق جماهير الهلال
تعرض أندريه كاريو، لاعب نادي الهلال لإصابة قوية في مباراة منتخب بلاده أمام الأوروغواي، التي أقيمت بينهما فجر الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وخرج كاريو مصاباً بعد تدخل عنيف من لاعب الأوروغواي، وهو ما أثار قلق جماهير نادي الهلال، الذي يستعد لملاقاة نظيره نادي الشباب ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 3 أبريل القادم.
وشارك كاريلو كأساسي في المباراة ضد الأوروغواي التي أُقيمت على ملعب "سينتيناريو"، وتعرض لإصابة في قدمه اليمني، ليغادر الملعب عند الدقيقة 64، ويشارك سانتياجو أورمينيو بدلًا منه.
وأشار مدرب منتخب بيرو، ريكاردو جاريكا إلى أن الإصابة التي تعرض لها كاريلو ستجعله غير حاضر أمام باراغواي، مشددًا على أنها خطيرة، إلا أن الجهاز الفني سينتظر خضوعه لمزيد من الفحوصات لمعرفة حجم الإصابة بشكل أكبر.