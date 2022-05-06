إلغاء لقاءي شينجين وشنغهاي لألعاب القوى بسبب كورونا

ويأتي هذا الإعلان بعد أن تمّ تأجيل دورة الألعاب الآسيوية التي كانت مقررة في مدينة هانغجو الصينية في سبتمبر المقبل؛ بسبب عودة ظهور إصابات "كوفيد-19" في مناطق عدة من البلاد بينها شنغهاي.