إلغاء لقاءي شينجين وشنغهاي لألعاب القوى بسبب كورونا

أعلن منظّمو الدوري الماسي لألعاب القوى، يوم الجمعة، إلغاء لقاءي شينجين وشنغهاي الصينيين من روزنامة هذا العام؛ بسبب قيود جائحة "كوفيد-19".
وأوضح المنظمون أنّ لقاء خورزوف البولندي سيحل مكان لقاء شينجين في السادس من أغسطس المقبل، لكن لقاء شنغهاي الذي كان مقرراً في 30 تموز لن يتم استبداله.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن تمّ تأجيل دورة الألعاب الآسيوية التي كانت مقررة في مدينة هانغجو الصينية في سبتمبر المقبل؛ بسبب عودة ظهور إصابات "كوفيد-19" في مناطق عدة من البلاد بينها شنغهاي.
وقال منظمو اللقاءين: "أعلن الدوري الماسي أنّه نظرًا لقيود السفر ومتطلبات الحجر الصحي الصارمة المطبقة حاليًا للدخول إلى الصين، فإن لقاءين في شنغهاي (30 يوليو) وشينجين (6 أغسطس) لن يقاما هذا العام".