اتحاد اليد يؤجل آخر مباريات كأس النخبة إلى يوم الأربعاء

وكان من المقرر أن يتقابل مساء اليوم فريق مضر مع الخليج ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات البطولة، وذلك عند الساعة 6:30، على صالة مدينة الأمير نايف عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.