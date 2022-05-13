اتحاد اليد يؤجل آخر مباريات كأس النخبة إلى يوم الأربعاء

قرر الاتحاد السعودي لكرة اليد اليوم الجمعة تأجيل آخر مباريات بطولة نخبة كبار اليد 2022 في نسختها الـ20.
وكان من المقرر أن يتقابل مساء اليوم فريق مضر مع الخليج ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات البطولة، وذلك عند الساعة 6:30، على صالة مدينة الأمير نايف عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.
وحدد اتحاد اليد يوم الأربعاء المقبل 18 من مايو موعداً جديداً للمباراة الأخيرة في كأس النخبة بنسخته الـ20، على أن تقام عند الساعة (6:45) مساءً، على أرض صالة مدينة الأمير نايف عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.
ويأتي التأجيل، بناء على قرار وزارة الرياضة تعليق المنافسات الرياضية اعتباراً من اليوم وحتى يوم الاثنين 16 مايو 2022، وذلك نظراً لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة "رحمه الله".