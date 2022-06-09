"الأخضر السعودي" يخسر ثاني مواجهاته الودية أمام "فنزويلا"

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، ثاني مواجهاته الودية أمام منتخب فنزويلا ضمن استعداداته للمشاركة في مونديال قطر 2022.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب نويفا لا كوندومينا، على هامش معسكر المنتخب السعودي في إسبانيا بفوز فنزويلا بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 37 من عمر المباراة عن طريق اللاعب الفنزويلي ناهويل فيراريسي.
يُذكر أن أولى المباريات الودية للمنتخب السعودي كانت أمام كولومبيا وانتهت بفوز الكولومبيين بهدف نظيف.
وتضم مجموعة الأخضر في المونديال القادم إلى جانبه كلاً من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.