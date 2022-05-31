الأخضر يدشن معسكر إسبانيا .. تحضيرًا لودية كولومبيا

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، معسكره في إسبانيا، تحضيرًا لبدء المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.