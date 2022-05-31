الأخضر يدشن معسكر إسبانيا .. تحضيرًا لودية كولومبيا

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، معسكره في إسبانيا، تحضيرًا لبدء المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
ويقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 من شهر مايو وحتى 9 من شهر يونيو(الجاري).
وسيخوض خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وستلعب كلتا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.
وكانت بعثة الأخضر قد وصلت أمس الثلاثاء إلى إسبانيا، حيث كان في استقبالها لدى وصولها مطار أليكانتي، رئيس قسم المراسم بسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة إسبانيا نبيل الزهراني.
من جانب آخر، قدم مدير المنتخب السعودي حسين الصادق، شكره وتقديره لسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة إسبانيا على حسن