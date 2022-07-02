الأهلي والزمالك ينفيان مفاوضاتهما مع السومة.. واللاعب يحدد وجهته المقبلة

من جانبه فند مصدر بنادي الزمالك حقيقة مفاوضاتهم مع عمر السومة مهاجم أهلي جدة قائلاً: لم ندخل في أي مفاوضات مع السومة، والنادي لم يتواصل مع اللاعب أو وكيله خلال الساعات الماضية، والأخبار المتداولة مجرد اجتهادات صحفية فقط، ولا يوجد أي تواصل مع عمر السومة، وذلك بحسب ما ذكره موقع "كورة".