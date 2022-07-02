الأهلي والزمالك ينفيان مفاوضاتهما مع السومة.. واللاعب يحدد وجهته المقبلة

أفادت تقارير صحفية بأن اللاعب عمر السومة مهاجم فريق أهلي جدة حدد وجهته المقبلة بعد هبوط فريقه من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.
ويعتزم أهلي جدة التخلص من نجم فريقه بسبب راتبه المرتفع، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، إذ سيخسر الأهلي 78 مليون ريال سعودي من الدعم بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.
وكشفت تقارير صحفية أن اهتمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى القادسية الكويتي والريان القطري بكسب خدمات اللاعب السوري.
فقد أكد مدير المركز الإعلامي للنادي الأهلي المصري، جمال جبر، عدم وجود مفاوضات مع نادي أهلي جدة السعودي لضم اللاعب السوري عمر السومة، حتى اللحظة، مؤكدًا أن الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين الناديين "اجتهادات صحفية".
وقال جبر في تصريحات لـCNN بالعربية، إن السومة لاعب كبير لكن الحديث عن وجود مفاوضات لانضمامه إلى النادي الأهلي سابق لأوانه.
وأضاف أن الأمر مرهون بقرار المدير الفني الجديد الذي سيحدد متطلباته وفقًا لرؤيته الفنية للموسم المقبل، وبناءً عليه ستحدد إدارة الأهلي أهدافها في سوق الانتقالات بعد نهاية الموسم الجاري أواخر أغسطس المقبل.
من جانبه فند مصدر بنادي الزمالك حقيقة مفاوضاتهم مع عمر السومة مهاجم أهلي جدة قائلاً: لم ندخل في أي مفاوضات مع السومة، والنادي لم يتواصل مع اللاعب أو وكيله خلال الساعات الماضية، والأخبار المتداولة مجرد اجتهادات صحفية فقط، ولا يوجد أي تواصل مع عمر السومة، وذلك بحسب ما ذكره موقع "كورة".