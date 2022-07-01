"الاتحاد" يتفق مع المدرب "نونو سانتوس" لخلافة الروماني "كونترا"

كشفت مصادر مطّلعة قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد، أنها أتمّت اتفاقها مع المدرب البرتغالي نونو سانتوس لقيادة الفريق خلفًا للروماني كوزمين كونترا.
وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تعتزم تجديد عقد المدرب الروماني كوزمين كونترا، إلا أن ضياع لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الأمتار الأخيرة يقربه من الرحيل.
ونجح الهلال في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعدما ظل متأخرًا عن الاتحاد حتى قبل ثلاث جولات من النهاية.
المدرب سانتوس يبلغ من العمر 48 عامًا، وسبق له قيادة أندية عريقة في أوروبا مثل فالنسيا الإسباني بورتو البرتغالي، ولفرهامبتون وتوتنهام في إنجلترا.