"الاتحاد" يطفئ وهج "الشباب" .. بلغ النقطة 57 واقترب من حلم السنين

ونجح الاتحاد في تحقيق فوز غال وثمين على شقيقه نادي الشباب بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة 24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.