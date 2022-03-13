"الاتحاد" يطفئ وهج "الشباب" .. بلغ النقطة 57 واقترب من حلم السنين

عاد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، من جديد للانتصارات وتلك المرّة عبر شباك الشبابيين وذلك في مباراة جمعت الفريقين مساء اليوم.
ونجح الاتحاد في تحقيق فوز غال وثمين على شقيقه نادي الشباب بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة 24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أهداف اللقاء سجلها اللاعب عبدالعزيز البيشي في نهاية شوط المباراة الأول قبل أن يضيف البرازيلي رومارينهو الهدف الثاني في شوط المباراة الثاني.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 57 قبل ست جولات من نهاية المسابقة فيما توقف رصيد الشباب عند النقطة رقم 46.