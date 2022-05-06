الاتفاق يستأنف تدريباته ويفتح ملف مباراة الهلال المؤجلة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعبه الرديف؛ تحضيرًا لمواجهة الهلال يوم الأربعاء المقبل على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين استرجاعية للاعبين الذين خاضوا مباراة التعاون التي كسبها فارس الدهناء يوم أمس الخميس بنتيجة 0/4، بينما خضع بقية اللاعبين إلى حصة تدريبية كاملة، وهي عبارة عن تمارين لياقية بسرعات متفاوتة مع المعدّ البدني، ثم تدريب تكتيكي على جزء من الملعب، واختتم المران بمناورة على جزء الملعب.
وعلى صعيد متصل تتواصل تدريبات النواخذة مساء يوم غدٍ السبت على ملعبه الرديف في النادي؛ تحضيرًا لمواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ20 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.