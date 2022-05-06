الاتفاق يستأنف تدريباته ويفتح ملف مباراة الهلال المؤجلة

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين استرجاعية للاعبين الذين خاضوا مباراة التعاون التي كسبها فارس الدهناء يوم أمس الخميس بنتيجة 0/4، بينما خضع بقية اللاعبين إلى حصة تدريبية كاملة، وهي عبارة عن تمارين لياقية بسرعات متفاوتة مع المعدّ البدني، ثم تدريب تكتيكي على جزء من الملعب، واختتم المران بمناورة على جزء الملعب.