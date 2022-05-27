الاتفاق ينهي تحضيراته للفيصلي في مدينة المجمعة الرياضية

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الجمعة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، والذي سيحتضن مواجهة الغد مع الفيصلي.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية من مجموعتين، ثم تدريب المربعات، تلا ذلك مناورة تكتيكية على جزء من الملعب، واختتم المران بتدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.
وعلى صعيد متّصل واصلت القائمة المختارة انتظامها في المعسكر الذي أقيم في أحد فنادق المجمعة الذي تخلّلته حصة فيديو تحضيرًا لمواجهة مضيفه الفيصلي عند الساعة 7:20 من مساء يوم غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.