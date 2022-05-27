الاتفاق ينهي تحضيراته للفيصلي في مدينة المجمعة الرياضية

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية من مجموعتين، ثم تدريب المربعات، تلا ذلك مناورة تكتيكية على جزء من الملعب، واختتم المران بتدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.