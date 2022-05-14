البلجيكية "دي روي" تُتوج بلقب بطولة أرامكو السعودية للقولف في بانكوك

وقالت دي روي، التي تُعد أول لاعبة بلجيكية تفوز بإحدى ألقاب الجولة الأوروبية للسيدات خلال 25 عاماً: "إنّه شعورٌ رائع؛ انتظرت هذه اللحظة مُطولاً، وهذا ما يجعلني في غاية السعادة. لقد كان يوماً مميزاً في الحقيقة. بدأت اللعب بقوة. ونجحت في تسجيل ضربة بيردي في الحفرة الثانية. وحافظت على هدوئي ونجحت في تسجيل بعض الضربات الجيدة. لقد بذلتُ مجهوداً كبيراً لتقديم مستوى جيد، وحاولت أن أكون صبورة من أجل تحقيق الفوز. كُنت آمل تحقيق هذا الإنجاز منذ العام الماضي، ولذا أنا سعيدة للغاية لأني نجحت هذا العام".