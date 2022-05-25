الجولة الأخيرة تلعب في يوم وتوقيت واحد.. لحسم لقب "دوري يلو" بين الرباعي

وقالت الرابطة التي يديرها تنفيذيًّا طلال العبيدي: إن السبب المباشر في اتخاذ مثل هذه الخطوة عدم تحديد بطل الدوري مع نهاية الجولة الماضية؛ حيث سيتم الإعلان عن البطل بعد نهاية الجولة الأخيرة التي يتنافس فيها أربعة فرق على تحقيق لقب البطولة؛ وهي: "الخليج، العدالة، هجر، والوحدة”، في الجولة الـ38 والأخيرة التي ستلعب في يوم وتوقيت واحد.