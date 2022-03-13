الخليج يبحث عن تعزيز صدارته .. أحد والوحدة لانتزاع المركز الثالث

وتستكمل مباريات الجولة يوم الثلاثاء بإقامة أربع مواجهات، حيث يستضيف الجبلين جدة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي (حائل)، ويواجه العين فريق الأخدود على ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية (الباحة)، ويلاقي الجيل نظيره هجر على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية (الأحساء)، فيما يحل الدرعية ضيفًا على الكوكب على ملعب نادي الشعلة (الخرج).