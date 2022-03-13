الخليج يبحث عن تعزيز صدارته .. أحد والوحدة لانتزاع المركز الثالث

تنطلق، اليوم الاثنين، منافسات الجولة 28 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات يبحث فيها المتصدر الخليج عن تعزيز صدارته حينما يستضيف الوحدة سادس الترتيب.
على ملعب نادي الحزم في مدينة الرس يستضيف الخلود ثامن الترتيب بـ37 نقطة فريق أحد صاحب المركز الرابع بـ45 نقطة، وفي ثاني مواجهة اليوم يلاقي بيشة متذيل جدول الترتيب بـ19 نقطة القادسية السابع بـ40 على ملعب جامعة بيشة.
وفي ختام مباريات اليوم يلتقي الخليج المتصدر بـ52 نقطة على ملعبه في سيهات ضيفه الوحدة السادس بـ 44 نقطة في قمة مباريات الجولة.
وتستكمل مباريات الجولة يوم الثلاثاء بإقامة أربع مواجهات، حيث يستضيف الجبلين جدة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي (حائل)، ويواجه العين فريق الأخدود على ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية (الباحة)، ويلاقي الجيل نظيره هجر على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية (الأحساء)، فيما يحل الدرعية ضيفًا على الكوكب على ملعب نادي الشعلة (الخرج).
وتختتم الجولة منافساتها، الأربعاء المقبل، بإقامة 3 لقاءات إذ يحل العروبة ضيفًا على الشعلة ويلاقي الساحل نظيره النهضة، فيما يستضيف نجران فريق العدالة.