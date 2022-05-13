الرئيس السابق "أحمد عيد" يدعم الأهلي قبل مواجهة أبها الحاسمة

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة حضور ومتابعة رئيس النادي ماجد النفيعي، ورئيس النادي الأسبق الكابتن أحمد عيد، والعضو الذهبي بالجمعية العمومية سفيان باناجه، وعضوَيْ مجلس الإدارة المهندس سلطان الصبحي، ومازن بن ضيف الله.
والتقى أحمد عيد، الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، اليوم الجمعة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاقة الحصة التدريبية على ملعب النادي.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره أبها ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، التي تأجلت عن موعدها السابق السبت بعدما علقت وزارة الرياضة الأنشطة الرياضية كافة في السعودية نظرًا لوفاة خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، بناء على التوجيه الكريم.
ويحتل الأهلي المركز العاشر في سلم ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة، ويتبقى للفريق 4 مباريات على نهاية الدوري.