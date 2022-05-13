الرئيس السابق "أحمد عيد" يدعم الأهلي قبل مواجهة أبها الحاسمة

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره أبها ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، التي تأجلت عن موعدها السابق السبت بعدما علقت وزارة الرياضة الأنشطة الرياضية كافة في السعودية نظرًا لوفاة خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، بناء على التوجيه الكريم.