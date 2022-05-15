الرياضية السعودية تنقل نهائي كأس الملك.. بين الهلال والفيحاء

ونجح الهلال في التأهل للمباراة النهائية من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف في الأشواط الإضافية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض. بينما تأهل الفيحاء للمباراة النهائية على حساب الاتحاد بعد الفوز بنتيجة هدف دون رد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في الدور نصف النهائي.