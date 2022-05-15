الرياضية السعودية تنقل نهائي كأس الملك.. بين الهلال والفيحاء

أعلنت شبكة قنوات الرياضية السعودية عن نقل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والفيحاء الخميس المقبل 19 مايو الجاري، وذلك من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
وأشارت شبكة قنوات الرياضية السعودية عبر حسابها الرسمي بتويتر إلى نقل مباراة الهلال والفيحاء على الرياضية السعودية الأولى وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
ونجح الهلال في التأهل للمباراة النهائية من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف في الأشواط الإضافية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض. بينما تأهل الفيحاء للمباراة النهائية على حساب الاتحاد بعد الفوز بنتيجة هدف دون رد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في الدور نصف النهائي.