السعودية " مزنة النصار " تحصد برونزية سباق 10 آلاف متر

ومنحت مزنة، السعودية أولى الميداليات في اليوم الأول من انطلاق البطولة، كما سبق لها تمثيل الأخضر في العديد من المحافل، في مقدمتها المشاركة بالبطولة الإسلامية في أذربيجان عام 2017، لتعود مجدداً وتحقق المركز الرابع في دورة الألعاب العربية للسيدات التي نظمت في الشارقة عام 2018، تلتها دورة الألعاب الآسيوية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.