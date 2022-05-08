"السيتي" يكتسح "نيوكاسل" بخماسية ويستعيد الصدارة.. و"أرسنال" يعبر محطة "ليدز"

قطع مانشستر سيتي، خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن عزز صدارته باكتساح ضيفه نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة، على ملعب الاتحاد، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 36 للدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم.
وتناوب على تسجيل الخماسية كل من رحيم سترلينغ ثنائية (19 و90+3) وايميريك لابورت (38) ورودري (61) وفيل فودن (90).
ورفع فريق المدرب بيب غوارديولا رصيده إلى 86 نقطة في المركز الأول بفارق 3 نقاط عن ملاحقه ليفربول الذي سقط في فخ التعادل ،أمس السبت، أمام ضيفه توتنهام (1-1)، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.
في الجانب الآخر حقق الأرسنال فوزاً ثميناً على ضيفه ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف.
سجل هدفي أرسنال إدوارد نيكيتاه في الدقيقتين الـ5 والـ10، فيما سجل هدف ليدز يونايتد دييجو لورينتي في الدقيقة 66.
وبهذا الانتصار، ابتعد أرسنال صاحب المركز الرابع عن توتنهام الخامس بفارق 4 نقاط، قبل 3 جولات على نهاية البريميرليغ.