"السيتي" يكتسح "نيوكاسل" بخماسية ويستعيد الصدارة.. و"أرسنال" يعبر محطة "ليدز"

قطع مانشستر سيتي، خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن عزز صدارته باكتساح ضيفه نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة، على ملعب الاتحاد، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 36 للدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم.