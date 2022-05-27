"الشباب" يزيد أوجاع "الرائد" ويهدِّد استمراره في دوري المحترفين

زاد الشباب من أوجاع فريق الرائد؛ وذلك بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ضمن مباريات الجولة الـ28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
شوط المباراة الأول بدأ بسيطرة شبابية واضحة على مجريات المباراة، ترجمها سريعًا بهدف أول بعد مرور 4 دقائق فقط من انطلاقة المباراة عبر لاعبه كارلوس جونيور، وذلك بعد أن وصلت للأخير تمريرة عرضية من فواز الصقور، سددها في شباك أصحاب الضيافة.
وعاد اللاعب ذاته لينصب نفسه نجمًا للمباراة بإحرازه الهدف الثاني بعد أن كسر مصيدة التسلل؛ لينفرد بالمرمى، ويسدد كرة أرضية على يمين الحارس ياقو هيريرين في الدقيقة الـ31.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الشباب عند النقطة رقم 53؛ حافظ من خلالها على المركز الرابع، فيما توقف رصيد الرائد عند النقطة رقم 30؛ وضعته بالمركز الثاني عشر.