"الشباب" يزيد أوجاع "الرائد" ويهدِّد استمراره في دوري المحترفين

زاد الشباب من أوجاع فريق الرائد؛ وذلك بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ضمن مباريات الجولة الـ28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.