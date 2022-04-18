الشباب يضرب القوة الجوية بثلاثية ويقترب من خطف بطاقة التأهل

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي الشباب على صدارة مجموعته الثانية في دوري أبطال آسيا 2022 (دور المجموعات)؛ وذلك بعد أن حقق فوزًا مستحقًّا على نظيره القوة الجوية العراقي في افتتاح الجولة الرابعة بنتيجة 3/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الاثنين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.