الشباب يضرب القوة الجوية بثلاثية ويقترب من خطف بطاقة التأهل

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي الشباب على صدارة مجموعته الثانية في دوري أبطال آسيا 2022 (دور المجموعات)؛ وذلك بعد أن حقق فوزًا مستحقًّا على نظيره القوة الجوية العراقي في افتتاح الجولة الرابعة بنتيجة 3/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الاثنين على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
الشوط الأول انتهى بتقدم الشباب بهدفين دون مقابل. جاء الأول عن طريق نجم هذا الشوط نواف العابد عند الدقيقة الـ30 إثر تسديدة أرضية زاحفة، وصلته عرضية من حسين القحطاني.
وأضاف "كارلوس جونيور" الهدف الثاني للأبيض من تسديدة رائعة من رأس الصندوق عند الدقيقة الـ39.
ولم يكتب النجاح لتسديدة هتان باهبري عند الدقيقة الـ43.
وفي الشوط الثاني، ومن لمسة جميلة من "با نيغا"، مرورًا بتمريرة نواف العابد لزميله "جونيور"، أحرز الأخير الهدف الثالث (الأمان) للشباب عند الدقيقة الـ73.
وبتلك النتيجة تربَّع الشباب على قمة المجموعة برصيد 10 نقاط، وتراجع القوة للمركز الرابع (الأخير) بـ4 نقاط.