"الشباب" يكسب قضيّته ضد لاعبه السابق "جمال بلعمري"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" أن إدارة نادي الشباب فازت بقضيتها ضد لاعبها السابق الجزائري جمال بالعمري.
وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم جمال بالعمري، بدفع مبلغ 905,000 يورو لنادي الشباب خلال 45 يومًا.
ولعب بالعمري في صفوف نادي الشباب في الفترة من 2016 إلى 2020، ثم انتقل إلى أولمبيك ليون الفرنسي، ومنه الى نادي قطر القطري.
وقدمت إدارة الشباب سابقًا شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب الجزائري، بسبب رحيله بالرغم من ارتباطه بعقد مع الفريق.
ويحتلّ الشباب المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 53 نقطة من 28 مباراة بفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثالث.